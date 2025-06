Bác sĩ Lào đưa con trai sang Việt Nam mổ tim

Con trai chào đời mắc tim bẩm sinh song không thể phẫu thuật, vợ chồng bác sĩ người Lào vượt hơn 1.000 km đưa trẻ sang Việt Nam cứu chữa.

Bố bé là anh Ale Xiong, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện tỉnh Luông Pha Băng, còn mẹ là điều dưỡng. 6 ngày sau sinh, tình trạng tím nặng hơn nên gia đình đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do trẻ chưa đủ 6 kg, điều kiện tối thiểu để mổ tại địa phương, nên bệnh viện từ chối phẫu thuật.

Nhờ bạn bè giới thiệu, gia đình biết đến Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi có thể phẫu thuật cho trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng. Mẹ bé từng thực tập ở Việt Nam, nói được tiếng Việt nên gia đình quyết tâm đưa con đến Hà Nội.

Ngày 28/5, bé nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, tím tái nặng, chỉ số bão hòa oxy (SpO2) ở mức 60%. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị đảo gốc động mạch, thông liên thất và còn ống động mạch – dạng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm, cần phẫu thuật sớm.

Bé trai ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: Quang Hùng

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, chỉ đạo hội chẩn và yêu cầu mổ khẩn cấp để tránh biến chứng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, TS.BS Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Ngoại Nhi và ekip mổ ngay cho bé.

Kỹ thuật mổ đảo gốc động mạch - thông liên thất được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện. Điều quan trọng là việc phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhất là khi trẻ còn sơ sinh, sẽ giảm nguy cơ tử vong, ông Hùng nói. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ có thể mổ cho trẻ từ một ngày tuổi, nặng chỉ 800 gram.

Ca mổ thành công, bé được chăm sóc tại khoa Hồi sức Nhi. Ba ngày sau phẫu thuật, trẻ đã tự thở nhờ máy hỗ trợ, SpO2 đạt 98% – tương đương người bình thường. Dự kiến 1-2 ngày tới, bé sẽ chuyển sang khoa Nhi để tiếp tục theo dõi. Nếu hồi phục tốt, bệnh nhi có thể xuất viện sau 7-10 ngày.

Việt Nam đang ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật tim như mổ tim ít xâm lấn (qua vết rạch nhỏ), phẫu thuật bằng nội soi và robot, can thiệp tim mạch không phẫu thuật (đặt stent, thay van qua da), sử dụng công nghệ in 3D để mô phỏng ca mổ, cùng các thiết bị tim phổi nhân tạo hiện đại và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu... Những tiến bộ này giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục, tăng độ an toàn và hiệu quả điều trị, đưa phẫu thuật tim Việt Nam tiệm cận trình độ quốc tế.

Lê Nga