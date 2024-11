Bác sĩ khuyến cáo không hôn trẻ sơ sinh

Việc hôn trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ dưới ba tháng tuổi, có thể gây nguy hiểm tính mạng các em, theo khuyến cáo của các bác sĩ.

Theo bác sĩ Karan Rajan của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), miệng và mặt người lớn chứa hàng triệu vi khuẩn và virus, có thể dễ dàng lây sang trẻ sơ sinh. Hệ miễn dịch của người trưởng thành đã hoàn chỉnh, có thể chống lại các mầm bệnh bên ngoài. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, "học hỏi" để chống lại những tác nhân lạ. Dù đã hình thành một số kháng thể, trẻ sơ sinh vẫn dễ nhiễm các loại bệnh nguy hiểm.

Vi khuẩn hoặc virus từ người lạ có thể vượt qua hàng rào máu não, dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng. Lời khuyên của tiến sĩ Rajan được đưa ra sau một video nổi tiếng trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh người phụ nữ cuốn màng bọc thực phẩm quanh mặt để hôn cháu gái mới sinh. Ông cho rằng điều này là chưa đủ, bởi các hạt nhỏ li ti, thậm chí bụi bẩn vẫn có thể bám trên lớp màng bọc đó. Ông nhận định việc tránh hôn trẻ em hoàn toàn sẽ hiệu quả hơn.

"Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn non nớt và dễ bị lây nhiễm. Ngay cả những bệnh thường quy, có triệu chứng nhẹ ở người lớn cũng đe dọa tính mạng trẻ sơ sinh", tiến sĩ Raj nói.

Chuyên gia cho biết hạn chế hôn trẻ em. Ảnh: Adobe Stock

Ông thậm chí đề nghị gia đình và bạn bè đợi hai - ba tháng, đến khi hệ miễn dịch của em bé khỏe hơn, mới tới thăm. Việc gần gũi với cha mẹ rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ, nguy cơ cha mẹ mang mầm bệnh mà trẻ chưa tiếp xúc là thấp hơn. Do đó, cha mẹ có thể thỉnh thoảng hôn con cái.

Các chuyên gia từng cảnh báo rằng một số bệnh do virus có thể lây truyền qua đường hôn, khiến trẻ nhỏ gặp biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi. Bác sĩ Muriel Meso, khoa nhi và nội tiết tại Bệnh viện Portland, cho biết một số bệnh ảnh hưởng đến trẻ em nặng nề hơn nhiều, chẳng hạn vết loét do virus herpes simplex gây ra. Bệnh thường "tự khỏi" ở người lớn mà không cần dùng kem. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, virus có thể lây lan sang não, gây co giật và tổn thương tủy sống. Tương tự, bệnh thủy đậu gây mất nước, viêm não và các cơ quan khác, gồm thận.

"Nếu không được điều trị, trẻ có thể gặp các biến chứng như viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng thứ phát nghiêm trọng khác", bác sĩ Meso nói.

Thục Linh (Theo Daily Mail)