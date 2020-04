Bác sĩ Indonesia mặc áo mưa thay đồ bảo hộ

Phải dùng chung kính và áo mưa rẻ tiền, các bác sĩ ở Indonesia vật lộn với Covid-19 trong những bệnh viện ọp ẹp và thiếu thốn thiết bị.

20 bác sĩ đã tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát ở Indonesia và các nhà phê bình cảnh báo rằng con số 459 người chết là quá thấp so với thực tế ở một quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm nCoV thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Các bệnh viện không có đủ thiết bị bảo hộ cơ bản và các máy thở tinh vi là thứ xa xỉ, khiến nhiều bác sĩ phải chiến đấu với nCoV chỉ bằng áo mưa giấy.

Muhammad Farras Hadyan, bác sĩ ở Jakarta, cho hay vật tư y tế đang ngày càng cạn kiệt ở bệnh viện của anh, đến mức một số đồng nghiệp phải nhờ gia đình hỗ trợ tiền để mua vài trang phục bảo hộ chuyên dụng.

"Những người còn lại trông chờ vào nguồn cung của bệnh viện và họ phải chờ đợi", anh nói.

Bác sĩ Muhammad Farras Hadyan mặc áo mưa, cầm tờ giấy có dòng chữ "Tôi đi làm vì các bạn, các bạn hãy ở nhà vì chúng tôi" tại bệnh viện ở Jakarta, Indonesia hôm 19/3. Ảnh: AFP

Handoko Gunawan, một chuyên gia về phổi 79 tuổi, đã ở trên tuyến đầu cho đến khi ông buộc phải tự cách ly vì nghi ngờ mình nhiễm nCoV.

"Tôi vô cùng run rẩy và người y tá cũng thế", Gunawan, người đã có kết quả âm tính, nói về việc điều trị cho các bệnh nhân. "Những y bác sĩ trẻ có chồng con ở nhà, nhưng họ vẫn đương đầu với thử thách này. Bác sĩ rất hiếm hoi ở Indonesia và nếu họ chết, chúng tôi sẽ có rất ít người để điều trị bệnh nhân".

Indonesia có chưa đến 4 bác sĩ trên 10.000 người, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thấp hơn nhiều so với con số 40 ở Italy và 24 ở Hàn Quốc. Hiệp hội Bác sĩ Indonesia cảnh báo rằng khủng hoảng Covid-19 tồi tệ hơn nhiều so với những gì được báo cáo và phản ứng của chính phủ "rất rời rạc".

Theo số liệu chính thức mới nhất, Indonesia xác nhận khoảng 5.136 ca nhiễm nCoV, nhưng mới chỉ 36.000 người được xét nghiệm tại đảo quốc có hơn 260 triệu dân, quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Bộ Y tế Indonesia tuần này cho hay gần 140.000 người đang được theo dõi vì nghi nhiễm nCoV.

"Số liệu chính thức của chính phủ không phản ánh bức tranh thật về số ca nhiễm trong nước", Halik Malik, phát ngôn viên của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, nói.

Số liệu của chính quyền thủ đô Jakarta, tâm dịch tại Indonesia, cho thấy hơn 1.000 người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV đã được chôn cất tại các nghĩa trang địa phương theo quy trình xử lý liên quan tới Covid-19, cao gấp khoảng 5 lần con số tử vong mà chính phủ đưa ra.

Số ca mai táng ở thành phố Ban Dung, tỉnh Tây Java, giáp với Jakarta, đã tăng gấp đôi lên khoảng 400 trường hợp trong một tháng kể từ khi Covid-19 bùng phát, thống đốc Ridwan Kamil cho biết.

"Đó là hiện tượng tương tự như ở Jakarta," Kamil nói. "Chúng tôi không thể xác nhận tất cả những người qua đời này đều mắc Covid-19, nhưng số người chết cao hơn bình thường."

Số lượng ca nhiễm gia tăng đã khiến các bác sĩ như Raditya Nugraha và đồng nghiệp tại một bệnh viện ở Tây Java phải vật lộn để ứng phó và chia sẻ thiết bị với nhau.

"Chúng tôi không có đủ kính bảo hộ nên thay phiên nhau đeo", ông nói.

Anh Ngọc (Theo AFP)