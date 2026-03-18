Bác sĩ hầu tòa vì cắt nhầm động mạch khiến bệnh nhân tử vong

SingaporeMột bác sĩ phẫu thuật vô tình cắt đứt động mạch bệnh nhân nhưng đã đứng "tần ngần" suốt 13 phút không gọi hỗ trợ, sau đó nói dối về nguyên nhân tử vong.

Hôm 17/3, Hội đồng Y khoa Singapore (SMC) mở cuộc điều tra chính thức với bác sĩ tiết niệu Fong Yan Kit, 54 tuổi, của Bệnh viện Raffles.

Ông đang bị cơ quan công tố cáo buộc hành vi bất cẩn không cấu thành tội giết người, sau khi gây ra cái chết cho một bệnh nhân 63 tuổi trong khi phẫu thuật.

Người phụ nữ này đã đến bệnh viện vào tháng 4/2022 sau khi thấy có máu trong nước tiểu. Bà đồng ý phẫu thuật sau khi được thông báo cần một thủ thuật xâm lấn tối thiểu để loại bỏ khối u 7,5cm trong thận được phát hiện trong lần chụp chiếu tiếp theo.

Trong quá trình phẫu thuật ngày 29/4/2022, bác sĩ Fong đã vô tình cắt đứt động mạch mạc treo tràng trên và động mạch thân tạng - những động mạch cung cấp máu cho dạ dày và ruột. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu máu cung cấp đến các cơ quan nội tạng trong ổ bụng của bà, khiến qua đời ngày 2/5/2022.

Cảnh sát kết luận bệnh nhân đã tử vong do thủ thuật y tế. Bác sĩ Fong có ba cơ hội để khắc phục sai sót nhưng không tận dụng.

Theo cơ quan điều tra, cái chết của bệnh nhân là hoàn toàn có thể tránh được.

Sau khi xem video phẫu thuật, giáo sư thuộc Học viện Y khoa Singapore phát hiện bác sĩ Fong khi nhận ra có sai sót xảy đã dừng lại, đứng tần ngần suốt 13 phút và không gọi người trợ giúp.

Cuộc điều tra cho thấy bác sĩ Fong không thành thật khi cung cấp bằng chứng dẫn đến cái chết của bệnh nhân và khai man về những gì xảy ra trong ca phẫu thuật.

Phiên tòa sẽ mở lại vào tháng 4. Bác sĩ Fong có thể đối mặt án phạt tù đến hai năm, phạt tiền hoặc cả hai, nếu bị kết tội gây ra cái chết do hành vi bất cẩn.

Độc lập với kết quả tòa án, kết quả điều tra của Hội đồng Y khoa Singapore (SMC) sẽ xem xét vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp để đánh giá trong sự cố này, như: bác sĩ Fong có thiếu năng lực chuyên môn, có vi phạm đạo đức y khoa, che giấu thông tin, khai báo sai...

Nếu SMC kết luận có sai phạm, bác sĩ này có thể đối mặt việc bị khiển trách, phạt tiền, đình chỉ hành nghề, thậm chí tước giấy phép.

Hiện, tên của bác sĩ Fong đã bị xóa khỏi trang web của Bệnh viện Raffles.

Hải Thư (Theo Straitstimes)