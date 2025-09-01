Bác sĩ Hàn Quốc trở lại bệnh viện sau 18 tháng đình công

Các bác sĩ từng nghỉ việc để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu y khoa dự kiến sẽ quay lại bệnh viện trong tuần này, khiến giới chức hy vọng có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ y tế.

Các bác sĩ thực tập Hàn Quốc đã bắt đầu quay trở lại bệnh viện vào ngày 1/9, chấm dứt cuộc đình công kéo dài 18 tháng chưa từng có, khiến các phòng mổ thiếu nhân lực, nhiều ca phẫu thuật bị hoãn và lượng bệnh nhân tồn đọng ngày càng tăng.

Nhóm bác sĩ này nằm trong diện tuyển bổ sung cho nửa cuối năm nay, sau khi các bệnh viện trên toàn quốc cơ bản hoàn tất quy trình tuyển dụng vào tuần trước. Bộ Y tế dự kiến sẽ công bố con số chính xác bác sĩ trong những ngày tới.

Tại nhóm 5 bệnh viện lớn nhất ở Seoul, tỷ lệ nộp hồ sơ đạt từ 60 đến 80%, lấp đầy khoảng 70% chỉ tiêu tại mỗi bệnh viện. Sự trở lại của đội ngũ này được kỳ vọng giảm bớt gánh nặng công việc tại các bệnh viện, vốn phụ thuộc rất nhiều vào bác sĩ thực tập trước khi họ bắt đầu nghỉ việc hàng loạt vào đầu năm ngoái. Các dịch vụ y tế bị tạm dừng cũng có thể sẽ sớm được nối lại, đồng thời thời gian chờ đợi tại bệnh viện cũng được dự báo rút ngắn.

Một nhân viên y tế vào khu vực dành riêng cho bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Seoul hôm 11/8. Ảnh: Yonhap

Cuộc đình công bắt đầu vào tháng 2/2024 khi hơn 10.000 bác sĩ, bao gồm cả thực tập và nội trú, nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng hơn gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh trường y vào năm 2035. Đề xuất, do cựu tổng thống Yoon Suk Yeol khởi xướng nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng, vấp phải sự phản đối dữ dội từ các bác sĩ và sinh viên y khoa do lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y sẽ tác động tới chất lượng dịch vụ y tế, cũng như ảnh hưởng đến thu nhập và địa vị xã hội của họ.

Sinh viên y khoa và các bác sĩ thực tập đã quyết định chấm dứt hành động tập thể sau khi chính phủ thay đổi quyết định vào đầu năm nay, khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 về mức cũ là khoảng 3.000 người. Cùng với đó, Bộ Y tế đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 8, cho phép các bác sĩ thực tập trở lại làm việc mà không bị xử lý kỷ luật và đồng ý để các bệnh viện tiếp nhận họ, ngay cả khi vượt chỉ tiêu chính thức.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định thách thức vẫn tồn tại, khi ngày càng nhiều bác sĩ nội trú lựa chọn làm việc tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô thay vì các tỉnh thành khác và né tránh các chuyên khoa thiết yếu như cấp cứu, nhi khoa và sản khoa.

Bình Minh (Theo Korea Times, KBS, The Straitstimes)