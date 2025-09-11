Bác sĩ hãm hại nữ bệnh nhân bị phạt 2 năm 6 tháng tù

Đồng NaiNguyễn Văn Chiến, 38 tuổi, bị xác định lợi dụng lúc phòng khám tại nhà mình không có người, đã khóa cửa, khống chế, hãm hại nữ bệnh nhân.

Ngày 11/9, TAND Khu vực 7 Đồng Nai xét xử kín, tuyên phạt Chiến 2 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm.

Phiên tòa được xét xử kín. Ảnh: Thái Hà

Chiến là bác sĩ khoa sản của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, mở Phòng khám riêng tại nhà ở xã Phú Lợi, huyện Định Quán cũ (nay là xã Phú Hòa).

Theo cáo trạng, chiều 28/12/2024, người phụ nữ 31 tuổi đến phòng mạch của Chiến khám, do nghi có thai. Khi siêu âm có kết quả, bác sĩ này hẹn tuần sau đến để tiến hành xử lý theo yêu cầu của bệnh nhân. Nhưng sáng hôm sau Chiến lại gọi cho nữ bệnh nhân, nói chiều đến khám.

Chiến sau đó siêu âm cho nữ bệnh nhân rồi đề nghị vào phòng khám phụ khoa. Khi người phụ nữ quay lưng lại, chuẩn bị lên ghế khám thì Chiến bất ngờ khống chế, khóa cửa phòng. Nạn nhân chống trả, la hét nhưng không ngăn cản được bác sĩ thực hiện hành vi đồi bại. Sau sự việc, nạn nhân đến công an trình báo.

Làm việc cơ quan điều tra, Chiến lúc đầu không thừa nhận hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái ý muốn, mà cho rằng nạn nhân "tự nguyện". Tuy nhiên, sau khi cơ quan tố tụng đưa ra những chứng cứ thì nam bác sĩ thừa nhận tội.

Tại tòa hôm nay, đại diện VKS đề nghị xử phạt Chiến mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, ngày 14/8, tòa đã mở phiên xét xử nhưng phải hoãn do bị hại không đảm bảo sức khỏe.

Phước Tuấn