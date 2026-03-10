Bác sĩ hai lần thuê người thủ tiêu vợ

MỹTừng ngồi tù gần 5 năm vì âm mưu giết vợ hồi 2017, bác sĩ Ira Bernstein phải quay trở lại nhà tù sau khi bị cáo buộc tìm người sát hại vợ lần thứ hai.

Bác sĩ 51 tuổi ở New York bị buộc tội cố thuê người giết Susan Bernstein (hiện đã ly hôn) vào năm 2023. Các công tố viên cho biết ông ta bị ghi âm khi yêu cầu một nhân viên thi công cảnh quan thực hiện vụ giết người.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Văn phòng ủy viên công tố quận Rockland, vào ngày 25/8/2025, Ira nhận tội ngụy tạo chứng cứ vì đã cố xóa bỏ bản ghi âm cuộc gọi.

Trong phiên tuyên án hôm 6/3, Susan khai trước tòa: "Ira liên tục nói rằng giết tôi còn rẻ hơn là ly hôn với tôi". Cô nhận định chồng cũ "không học được bài học nào" từ lần ngồi tù trước đó và hoàn toàn có khả năng xảy ra một vụ mưu sát khác.

Ira Bernstein tại phiên tòa tuyên án. Ảnh: The Journal News

Ira bác bỏ cáo buộc tại tòa, khẳng định chưa bao giờ yêu cầu hay xúi giục nhân viên thi công cảnh quan làm hại vợ cũ theo bất kỳ cách nào.

Luật sư của Ira biện hộ rằng nhân viên thi công cảnh quan đã chủ động nói chuyện khiến Ira tham gia cuộc thảo luận, nhưng khẳng định không có hành vi xúi giục phạm tội nào. Thẩm phán đặt câu hỏi tại sao Ira không báo cáo cuộc gọi điện thoại đó cho nhà chức trách, để cảnh sát biết có người sẵn sàng làm hại vợ cũ của ông ta.

Trước đó, Ira đã thụ án gần 5 năm trong nhà tù tiểu bang sau khi bị kết án từ 5 đến 15 năm tù vào tháng 5/2017 vì cấu kết với người tình lúc bấy giờ là Kelly Gribeluk lên kế hoạch giết Susan.

Tại phiên tòa, cặp đôi thừa nhận đã đề nghị một người bán xe tông chết Susan và dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn, trả công 100.000 USD. Nhưng người bán xe đã trình báo cảnh sát về lời đề nghị này và hợp tác với các công tố viên, tương tự nhân viên thi công cảnh quan trong âm mưu lần thứ hai.

Kelly, bà mẹ ba con, bị kết án từ 4 đến 12 năm tù. Ira và Kelly được thả tự do vào năm 2021.

Ira Bernstein và vợ cũ Susan có ba con. Ảnh: NBC

Trong vụ án mới, thẩm phán tuyên phạt Ira từ một năm rưỡi đến 3 năm tù, đồng thời cảnh báo rằng Ira đã có hai tiền án hình sự và nếu bị kết tội lần nữa, ông ta có thể phải đối mặt với án chung thân.

Ủy viên công tố quận Rockland hy vọng bản án tù này "sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng bạo lực gia đình dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ không được dung thứ".

Jaclyn Goldberg, em gái của Ira, ban đầu cũng bị buộc tội giúp tiêu hủy bản ghi âm, nhưng các công tố viên cho biết vụ án của Jaclyn dự kiến được hoãn lại để xem xét hủy bỏ. Điều đó có nghĩa là cáo buộc sẽ được bãi bỏ nếu Jaclyn không gây rắc rối trong vòng sáu tháng.

Tuệ Anh (theo The Journal News, Nypost)