Bác sĩ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu người gặp nạn trên đường

Thanh HóaBác sĩ Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, đang di chuyển trên đường thì phát hiện một phụ nữ bị tai nạn nên dừng lại sơ cứu rồi gọi xe đưa vào viện cấp cứu.

Sau khi dự cuộc họp chuyển đổi số tại UBND phường Quang Trung chiều 23/10, bác sĩ Hường di chuyển đến UBND phường Bỉm Sơn để tiếp tục một buổi họp khác thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động giữa đường, bên cạnh là chiếc xe máy đổ nghiêng. Theo phản xạ nghề nghiệp, bà Hường bảo tài xế dừng xe, chạy lại kiểm tra tình trạng nạn nhân.

Bệnh nhân có vết thương vùng mặt, tay và chân đang chảy máu, mạch đều, tuy nhiên bệnh nhân không đáp lời khi gọi. Bác sĩ Hường lập tức gọi xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, cách hiện trường khoảng 6 km, đồng thời tiến hành sơ cứu, đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Xe cấp cứu sau đó đưa bệnh nhân này vào viện. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị tụ máu nhẹ ở màng cứng não.

Hiện bệnh nhân đã qua nguy hiểm, có thể ăn cháo được. Người nhà cho hay bà trên đường đi thu cước điện thoại thì bị tai nạn.

Bác sĩ Hường sơ cứu cho người phụ nữ bị tai nạn chiều 23/10. Ảnh người dân cung cấp

Trả lời VnExpress chiều 24/10, bác sĩ Hường cho biết "khá bất ngờ" khi những hình ảnh bà giúp người gặp nạn được chia sẻ ở nhiều diễn đàn. "Tôi nghĩ bất kỳ bác sĩ hay nhân viên y tế nào ở hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như tôi, chỉ đơn giản là phải cứu người thôi", bà nói.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, 50 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Sản phụ khoa. Bà công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn từ năm 2000, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn năm 2010. Tháng 7/2024, bà nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn sau nhiều năm giữ chức Phó giám đốc.

Bà Hường cùng người dân đưa nạn nhân lên xe cứu thương vào bệnh viện. Ảnh người dân cung cấp

Đây không phải lần đầu bác sĩ Hường giúp người trong tình huống khẩn cấp. Giữa tháng 7, trên chuyến bay từ Thanh Hóa vào TP HCM thăm người thân, bà kịp thời hỗ trợ một hành khách bị khó thở.

"Nhân viên y tế của hãng bay đã sơ cứu nhưng tình trạng người đàn ông không cải thiện. Tôi cùng họ hỗ trợ cấp cứu, rất may sau đó sức khỏe người khách ổn định", bác sĩ Hường nhớ lại. Hãng hàng không sau đó gửi thư cảm ơn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của nữ bác sĩ.

Lê Hoàng