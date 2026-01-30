Bác sĩ giải mã hiện tượng khối u gan 6 cm tự 'bốc hơi'

Đài LoanKhối u 6 cm của bệnh nhân nam 63 tuổi bất ngờ biến mất sau một thời gian nhập viện vì gãy xương, hiện tượng được chuyên gia đánh giá là hiếm gặp với tỷ lệ chỉ một trên 140.000 ca.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân mới đây, bác sĩ Chien Cheng-hung, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Bệnh gan, Bệnh viện Memorial Keelung Chang Gung, Đài Loan, dẫn một báo cáo y khoa về trường hợp lâm sàng hy hữu tự hồi phục của bệnh nhân ung thư gan.

Theo đó, một người đàn ông 63 tuổi người Nhật vốn đang chờ điều trị ung thư phải nhập viện khẩn cấp do gãy xương. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân này tuyệt đối không hút thuốc và uống rượu. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy các chỉ số ung thư gan bất ngờ trở lại mức bình thường, khối u kích thước 6 cm đã biến mất.

Chuyên gia tiêu hóa và gan mật nổi tiếng tại Đài Loan nhận định việc cắt đứt hoàn toàn nguồn cung nạp chất gây ung thư đã giúp gan không còn phải tiêu tốn tế bào miễn dịch để xử lý độc tố. Đồng thời, cuộc phẫu thuật gãy xương đã vô tình đưa hệ miễn dịch vào trạng thái "tổng động viên", tạo nên sức mạnh hiệp đồng ức chế thành công các tế bào ác tính.

Bác sĩ Chien giải thích đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp được gọi là "Ung thư gan tự thoái lui" (Spontaneous Regression of HCC) dùng để chỉ tình trạng khối u thu nhỏ lại hoặc biến mất hoàn toàn mà không cần đến sự can thiệp của phẫu thuật, hóa trị, liệu pháp trúng đích hay miễn dịch. Tỷ lệ này chỉ xảy ra ở khoảng 1 trên 60.000 đến 140.000 bệnh nhân ung thư. Kể từ năm 1956 đến nay, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng hơn 100 trường hợp.

Ảnh minh họa: Sunway Medical Center

Chuyên gia cho hay có hai nguyên nhân cốt lõi khiến khối u tự biến mất. Thứ nhất là tình trạng thiếu máu và oxy cục bộ khiến khối u bị "bỏ đói". Tế bào ung thư gan có tốc độ tăng sinh rất nhanh, kéo theo nhu cầu cực cao về máu và dưỡng chất. Khi tốc độ phát triển của khối u vượt quá khả năng cung cấp của mạch máu hoặc khi động mạch nuôi u bị tắc nghẽn do huyết khối, co thắt, tế bào ung thư sẽ bị hoại tử do thiếu oxy và máu. Tình trạng này dễ xảy ra hơn với các khối u nằm gần bề mặt gan. Y văn từng ghi nhận những trường hợp khối u tự teo nhỏ sau khi bệnh nhân chạy thận, trải qua đại phẫu hoặc mất máu cấp dẫn đến thay đổi lưu lượng máu cục bộ.

Ngoài ra, khi cơ thể bị nhiễm một loại virus như Covid-19, hệ thống phòng thủ sẽ lập tức "báo động đỏ" và sản sinh ra một đội quân tinh nhuệ gọi là các cytokine như interferon hay yếu tố hoại tử u. Những hoạt chất miễn dịch này sẽ đồng loạt quét sạch virus trong cơ thể. Đây chính là cơ chế "lấy độc trị độc". Bác sĩ Chien lấy ví dụ trường hợp một nam bệnh nhân người Brazil, 59 tuổi, có khối u gan lên tới 12 cm, đã di căn sang lách và ổ bụng, chỉ số AFP (chỉ số ung thư gan) từng vượt ngưỡng 60.000. Sau một tháng mắc Covid-19, khối u thu nhỏ còn 6,3 cm và một năm sau thì hoại tử hoàn toàn, các chỉ số trở về mức an toàn.

Bác sĩ Chien Cheng-hung. Ảnh: Fanpage

Chuyên gia cho hay việc ông chia sẻ các ca bệnh này không nhằm chứng minh rằng ung thư gan có thể được chữa trị không cần dùng thuốc mà để tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân trong cuộc chiến chống ung thư. Hành trình chiến đấu với căn bệnh này vốn đầy cam go và bền bỉ, do đó, thay vì bi quan, người bệnh nên bắt đầu từ những thay đổi đơn giản trong lối sống như từ bỏ thuốc lá, rượu bia và thiết lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tránh xa các nhóm thực phẩm gây hại cho gan.

Đứng đầu danh sách các tác nhân gây hại là đường, vốn có khả năng tàn phá gan tương đương với rượu bia. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường như bánh kẹo, nước ngọt hay nước trái cây chế biến sẵn sẽ khiến đường huyết tăng cao, từ đó đẩy nhanh quá trình tích tụ mỡ trong gan. Theo số liệu từ Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, phụ nữ uống từ một đồ uống có đường mỗi ngày sẽ đối mặt với nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn tới 78%.

Bên cạnh đó, các thực phẩm chiên rán nhiều chất béo, thói quen ăn mặn gây tích nước và việc lạm dụng thuốc giảm đau chứa Acetaminophen cũng là những tác nhân dẫn đến viêm gan mạn tính và suy gan cấp.

Bình Minh (Theo HK01)