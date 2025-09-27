Bác sĩ ghép nhầm thận do trùng tên bệnh nhân

Do nhầm lẫn tên của hai bệnh nhân, một bệnh viện tại Brazil đã cấy ghép sai thận, khiến người nhận tạng bị phản ứng thải ghép, còn người kia mất cơ hội.

Sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đại học Onofre Lopes (HUOL), thành phố Natal, được Globo News đưa hôm 26/9. Do tên của hai bệnh nhân gần giống nhau, các bác sĩ đã không kiểm tra lại thông tin và tiến hành phẫu thuật. Quả thận được cấy ghép không tương thích nhóm máu, buộc người nhận nhầm phải phẫu thuật cắt bỏ và nhập khoa hồi sức tích cực. Quả thận này sau đó không thể sử dụng lại.

Bệnh viện HUOL, một cơ sở công trực thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Norte, đã mở cuộc điều tra nội bộ. Trong một tuyên bố, ban lãnh đạo bệnh viện bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng và khẳng định cam kết về tính minh bạch và an toàn cho người bệnh.

Vụ ghép nhầm thận xảy ra tại Bệnh viện Đại học Onofre Lopes, Brazil. Ảnh: Tom Guedes/Inter TV Cabugi

Rogéria Medeiros, điều phối viên Trung tâm Cấy ghép Rio Grande do Norte, khẳng định đơn vị của ông đã cung cấp đúng tên người nhận tạng. Ông giải thích: "Chúng tôi chỉ quản lý danh sách chờ và thông báo cho bệnh viện khi có tạng tương thích. Toàn bộ trách nhiệm liên hệ bệnh nhân và thực hiện phẫu thuật thuộc về bệnh viện".

Bộ Y tế Brazil cho biết cả hai bệnh nhân đã được đưa trở lại danh sách chờ ghép tạng quốc gia theo diện ưu tiên. Người bị ghép nhầm cũng sẽ nhận được hỗ trợ toàn diện về tâm lý và thuốc men từ Hệ thống Y tế Công cộng.

Vụ việc hy hữu xảy ra trong bối cảnh Brazil vừa lập kỷ lục lịch sử với hơn 30.000 ca ghép tạng vào năm ngoái. Thận là cơ quan được cấy ghép phổ biến thứ hai tại nước này. Dù vậy, danh sách chờ vẫn còn rất dài, trong đó phần lớn là những người đang cần ghép thận. HUOL vốn là cơ sở y tế hàng đầu của bang về cấy ghép, đã thực hiện hơn 850 ca phẫu thuật từ năm 1998.

Bình Minh (Theo Globo News)