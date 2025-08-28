Bác sĩ FV giúp bệnh nhân nước ngoài thoát cảnh ảo giác

Người đàn ông Australia sống tại TP HCM thường đau thắt ngực, động kinh và thấy những hình ảnh không tồn tại, âm thanh lạ vang trong tai.

Thời gian gần đây, ông Franklin Simon (63 tuổi, quốc tịch Australia) liên tục đối diện với những cơn đau thắt ngực dữ dội. Ban đầu, ông đi khám tại một bệnh viện tư nhân lớn. Kết quả xét nghiệm tim mạch hoàn toàn bình thường, nhưng khi chụp thêm MRI não, các bác sĩ phát hiện một khối u nhỏ và chẩn đoán cơn đau ngực có thể là một biểu hiện do động kinh gây ra.

Ông được kê thuốc kiểm soát động kinh và chỉ định hạn chế nhiều hoạt động thường ngày: không bơi lội, không leo trèo, và đặc biệt là không được lái xe trong ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, cảm thấy phương án này chỉ là "chữa ngọn" mà bỏ quên khối u trong não, ông Franklin tìm đến Bệnh viện FV để được đánh giá và điều trị triệt để hơn.

Ông F. tái khám với bác sĩ Lương Anh (Bệnh viện FV), tình hình sức khỏe ổn định. Ảnh: FV

Bác sĩ CKII Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh và Cột sống sau khi thăm khám và phân tích kết quả đã xác định bệnh nhân mắc phải khối u mạch máu dạng hang hiếm gặp, nằm ở hồi hải mã thuộc vùng thái dương - vùng quy định chức năng của trí nhớ nhanh.

Hình ảnh MRI khối u mạch máu 9x14 mm nhưng lại ẩn tại vị trí nhạy cảm, sâu tới 5 cm trong lớp vỏ não. Ảnh: FV

Khối u này đã gây nên chứng động kinh tạng - một dạng của động kinh, khiến bệnh nhân cảm nhận được các cơn co giật bên trong cơ thể, đặc biệt rõ ở vùng tim. Cùng lúc, ông còn gặp hàng loạt rối loạn về nhận thức: ảo giác nghiêm trọng, ảo thanh (nghe thấy âm thanh lạ vang trong tai), thậm chí là ảo thị (nhìn thấy những hình ảnh không hề tồn tại).

Lo sợ khối u có thể chảy máu trầm trọng hơn và gây ra biến chứng khôn lường, ông Franklin đồng ý phẫu thuật gấp. Bác sĩ Trần Lương Anh đã rà soát kỹ toàn bộ bệnh án và lên kế hoạch mổ chi tiết cho bệnh nhân.

Khối u 9x14 mm lại ẩn sâu tới 5 cm trong lớp vỏ não - vị trí nhạy cảm. Chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng não xung quanh. Đây chính là thách thức lớn nhất của ca mổ - làm sao tìm đúng tọa độ khối u và loại bỏ nó mà không phá hủy những mô não khỏe mạnh phụ trách về khả năng ghi nhớ của người bệnh.

Bác sĩ Trần Lương Anh phẫu thuật u não cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình mổ, não bộ có thể "dịch chuyển" do thay đổi áp suất nội sọ và dòng chảy dịch não tủy, khiến dữ liệu định vị từ phim MRI trước mổ có nguy cơ lệch đi. "Đây là lúc kinh nghiệm và đôi tay phẫu thuật viên mang tính chất quyết định, vì chỉ cần một cú trượt nhẹ cũng có thể để lại di chứng nặng nề", đại diện FV cho biết.

Hệ thống Navigation đã trở thành trợ thủ, giúp ca mổ diễn ra chính xác. Sau gần hai tiếng, khối u đã được bóc tách trọn vẹn. Kết quả, các cơn động kinh, ảo giác và co thắt tạng biến mất hoàn toàn. Bốn ngày sau, ông Franklin khỏe mạnh xuất viện, trở về cuộc sống bình thường.

"Nếu không phát hiện đúng nguyên nhân gốc rễ là khối u xuất huyết và xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị chẩn đoán nhầm thành rối loạn tâm thần dẫn đến hướng điều trị bị sai lệch, nguy hiểm tính mạng", bác sĩ Lương Anh nhấn mạnh.

Từng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trong cuộc đời như phẫu thuật nhổ răng khôn, phẫu thuật gối ba lần, cắt ruột thừa nhưng nói tới mổ não, ông Franklin cảm thấy sợ hãi.

"Tôi từng nghĩ sẽ trì hoãn ca mổ, thậm chí định quay về Australia điều trị, song khi nghe bác sĩ FV phân tích những rủi ro nghiêm trọng nếu động kinh tái phát, tôi quyết định phẫu thuật ngay", ông Franklin nhớ lại.

Khoảnh khắc tỉnh dậy sau ca mổ, ông thấy những cơn co giật, ảo giác ám ảnh bấy lâu nay đã gần như biến mất ngay sau đó. "Tôi nghĩ mình may mắn khi chọn FV. Bác sĩ rất giỏi, nhân viên tận tâm, mọi người quan tâm đến tôi như người thân", ông chia sẻ trong lần tái khám đầu tháng 8.

Bác sĩ Trần Lương Anh là một trong những chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật sọ não và cột sống. Ông ưu tiên phương pháp mổ xâm lấn tối thiểu, giúp bệnh nhân giảm đau, hồi phục nhanh và bảo tồn tối đa chức năng não bộ. Cùng với đó, hệ thống thiết bị hiện đại tại FV là trợ thủ đắc lực, giúp bác sĩ phẫu thuật đạt độ chính xác cao trong những ca khó, mang lại kết quả tối ưu cho người bệnh.

Thế Đan

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi