Bác sĩ được tăng lương khởi điểm

Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc hai ngay khi được tuyển dụng thay vì bậc một như hiện nay, theo Nghị quyết 72.

Ngày 16/9, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ với báo chí về Nghị quyết 72 vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó có chính sách ưu đãi đặc thù cho nhân viên y tế. Đây là động thái được kỳ vọng tạo "cú hích" để thu hút, giữ chân cán bộ y tế, đặc biệt ở tuyến đầu.

Theo Nghị quyết trên, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc hai (hệ số lương 2,67) ngay khi được tuyển dụng. Hiện, một bác sĩ mới tốt nghiệp chỉ được xếp lương từ bậc một. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (hệ số 2,34), thu nhập hàng tháng của họ khoảng 7 triệu đồng (bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề 40%, chưa trừ bảo hiểm). Thu nhập này được đánh giá chưa tương xứng với thời gian đào tạo và áp lực công việc của ngành y.

Bên cạnh tăng lương, Nghị quyết 72 còn nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế. Cụ thể, nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%; ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, phụ cấp sẽ tăng lên 100%. Tương tự, các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh cũng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 100%.

Bộ Y tế thừa nhận mức phụ cấp hiện hành "quá thấp và không còn phù hợp". Dù lương cơ sở đã điều chỉnh tăng 8 lần trong 13 năm, các khoản phụ cấp vẫn giữ nguyên theo quyết định ban hành từ năm 2011.

Trên thực tế, nhiều bác sĩ trực và phẫu thuật viên đã phản ánh mức phụ cấp hiện tại không xứng đáng với khối lượng công việc cũng như công sức của họ. Cụ thể, mức phụ cấp trực 24/24 là 115.000 đồng/người/phiên trực, hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng một, hạng đặc biệt. Phụ cấp ca mổ loại đặc biệt là 280.000 đồng, ca mổ loại một 125.000 đồng cho phẫu thuật viên chính.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Khương Nguyễn

Bộ trưởng Lan nhấn mạnh việc xây dựng chính sách thu hút để cán bộ y tế yên tâm gắn bó với nghề là rất quan trọng. Do đó, Nghị quyết 72 xác định chính sách đãi ngộ xứng đáng, coi nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

"Đây thực sự là cú hích, tạo động lực cho nhân viên y tế tuyến đầu", Bộ trưởng nói, thêm rằng Bộ Y tế sẽ phối hợp để triển khai sớm các giải pháp trên. Các chính sách ưu đãi trong đào tạo và sử dụng cũng sẽ giúp nâng cao chất lượng nhân lực y tế cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

Ngoài tăng lương, Bộ Y tế còn tập trung cải thiện môi trường hành nghề và y đức. Theo đó, các giải pháp bao gồm: cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn và giảm áp lực cho nhân viên y tế, đổi mới quản lý dịch vụ y tế theo chất lượng đầu ra, hướng tới sự hài lòng của cả người bệnh và cán bộ y tế, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực và xâm hại nhân viên y tế.

Bà Lan cho biết Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng chống bạo hành y tế, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, nơi cán bộ y tế được bảo vệ và tôn trọng. "Điều này không chỉ là động viên tinh thần, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin trong xã hội đối với thầy thuốc", bà chia sẻ.

Lê Nga