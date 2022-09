Bác sĩ dùng tay giữ dây rốn cứu thai nhi trong bụng mẹ

Ngày 24/9, bác sĩ Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, thai phụ ở Vĩnh Phúc, mang thai 39 tuần được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy đa thai do sa dây rốn ngôi đầu, ối vỡ sớm.

Sa dây rau là hiện tượng dây rốn nằm dưới hoặc nằm bên ngôi thai. Lúc này dây rau sẽ sa xuống cổ tử cung, chui vào trong ống sinh trước cả thai nhi. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dây rau sẽ bị chèn ép giữa ngôi thai và khung chậu, gây ngưng trệ tuần hoàn, đe dọa tính mạng trẻ.

Không thể đẻ thường, các bác sĩ hỗ trợ đẩy đầu em bé lên và chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Sau mổ, trẻ tím tái toàn thân, SpO2 65%, tim rời rạc, khóc rất yếu. Bác sĩ sơ sinh hồi sức cho bé ngay tại phòng mổ, đặt ống nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Trẻ sau đó được chuyển đến Khoa Sơ sinh tiếp tục hồi sức và thăm khám toàn diện. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp độ III với các bệnh kèm theo như nhiễm khuẩn sơ sinh, rối loạn động máu, toan chuyển hóa, thiếu máu và suy đa tạng.

Gia đình rất lo lắng và xin chuyển trẻ lên tuyến trên điều trị, song những giờ đầu sau sinh, bệnh nhi ngừng tuần hoàn nhiều lần, nguy cơ tử vong trên đường đi, các bác sĩ đã động viên gia đình cho bé ở lại điều trị.

Ê kíp đã nỗ lực cứu sống bé, sử dụng hàng loạt các phương pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, thở máy cao tần, dùng thuốc vận mạch và truyền máu, kháng sinh. Những ngày đầu, tình trạng bệnh của trẻ chưa có nhiều chuyển biến tích cực, chức năng các cơ quan suy giảm nhiều, đặc biệt là chức năng thận.

"Trong tình huống đó, trẻ cần được lọc máu nhưng do tình trạng rối loạn đông máu nặng nên không thể can thiệp, bắt buộc các bác sĩ phải điều chỉnh thuốc và điều trị nội khoa. Rất may mắn là trẻ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng sức khỏe đã tốt lên từng ngày", bác sĩ Hậu nói và cho biết hiện trẻ đã tự thở, bú tốt, không phải ăn qua sonde, chức năng gan thận ổn định.

Em bé được chăm sóc tại Khoa Nhi Sơ sinh. Ảnh: Hà Nguyệt

Bác sĩ Nguyễn Tiến Công, Phó Giám đốc bệnh viện, nhận định sản phụ này rất may mắn vì đã được đưa đến viện cấp cứu kịp thời. Lý do sa dây rau là một tai biến sản khoa diễn biến rất nhanh, có thể gây tử vong ở thai nhi trong khoảng 30 phút nếu không mổ lấy thai ra kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo các sản phụ nên thăm khám thường xuyên và chú ý tới các dấu hiệu bất thường trong quá trình mang thai, đặc biệt ba tháng cuối của thai kỳ.

Khi có các dấu hiệu như đau bụng, ra dịch, máu âm đạo..., người mẹ nên đến ngay các cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời, đề phòng những sự cố có thể xảy ra.