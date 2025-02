Bác sĩ dựng hình xương chậu 3D cứu người đàn ông gãy xương

TP HCMNgười đàn ông 33 tuổi gãy trật khớp háng bên phải sau tai nạn va chạm với xe tải, được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định phẫu thuật thông qua kỹ thuật dựng hình 3D.

Ngày 17/2, BS.CK2 Lâm Đạo Giang, Phó Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân thuộc nhóm béo phì với chỉ số BMI hơn 33, lớp mỡ dày, gây nhiều khó khăn trong bộc lộ phẫu trường, tiếp cận ổ cối khớp háng cũng như cản trở nắn xương. Thêm vào đó, việc uốn nẹp để cố định xương sao cho phù hợp với vết gãy cũng làm kéo dài thời gian mổ, đặc biệt khi không gian phẫu thuật rất hẹp và sâu, khó xác định vị trí đặt nẹp.

Công nghệ in 3D giúp tạo ra các mô hình chính xác của cấu trúc xương, từ đó tối ưu hóa kế hoạch phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ dùng công nghệ in 3D tạo ra mô hình xương gãy trước phẫu thuật, giúp dễ uốn nẹp, xác định chính xác vị trí nẹp vít cần thiết. Điều này giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật hơn 60 phút so với dự kiến, giảm mất máu và nguy cơ biến chứng, đồng thời cải thiện chất lượng nắn chỉnh và chức năng khớp háng. Sau mổ, bệnh nhân không đau đớn nhiều, có thể tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, nhanh chóng cải thiện vận động.

Theo ThS.BS Phan Tiến Bảo Anh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, công nghệ in 3D là giải pháp đột phá trong y học hiện đại, mang đến nhiều lợi ích. Công nghệ này tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh, phù hợp với từng người bệnh cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị. Việc in 3D còn giúp giảm chi phí và thời gian phẫu thuật so với các phương pháp truyền thống, giúp tiết kiệm nguồn lực và rút ngắn thời gian điều trị.

Hơn nữa, công nghệ này hỗ trợ các bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật chính xác hơn, qua đó tăng hiệu quả của từng ca mổ. Đây không chỉ là công cụ tối ưu cho điều trị hiện tại mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm y tế mới, giúp chữa trị những bệnh lý phức tạp mà trước đây không thể tiếp cận.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đang triển khai công nghệ in 3D theo từng giai đoạn, bắt đầu ứng dụng cho các trường hợp gãy xương phức tạp, biến dạng trục chi nặng và thay khớp khó. Dự kiến các bác sĩ mở rộng công nghệ này trong điều trị mất đoạn xương dài, bướu xương và các phẫu thuật thay khớp phức tạp.

Lê Phương