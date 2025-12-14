Bác sĩ dỏm bỏ trốn sau khi 'phẫu thuật theo YouTube' làm chết bệnh nhân

Ấn ĐộĐến phòng khám vì đau bụng, Munishra Rawat được "bác sĩ" say xỉn mổ sỏi thận sau khi xem video hướng dẫn trên YouTube, gây ra cái chết đau đớn.

Ông Amit Singh Bhaduria, quan chức cảnh sát cấp cao, xác nhận phòng khám "chui" này đã bị đóng cửa và "các nghi phạm đang bỏ trốn, nhưng sẽ sớm bị bắt giữ".

Trước đó, Munishra Rawat bị đau bụng dữ dội vào ngày 5/12. Chồng đưa Munishra đến phòng khám không được cấp phép do Gyan Prakash Mishra và Vivek Mishra điều hành ở quận Barabanki, bang Uttar Pradesh.

Ông Gyan chẩn đoán người phụ nữ bị sỏi thận và đề nghị phẫu thuật với giá 20.000 rupee, giảm so với mức giá ban đầu là 25.000 rupee.

Munishra Rawat (giữa) tử vong sau ca phẫu thuật kinh hoàng của Gyan Prakash Mishra (trái) và Vivek Mishra. Ảnh: NDTV

Chồng của Munishra kể, sau khi xem xét kết quả siêu âm, Gyan nói sỏi thận đã tăng kích thước và cần phẫu thuật ngay lập tức. Ông ta nói đã gọi các bác sĩ khác đến hỗ trợ ca phẫu thuật, nhưng không ai đến, vì vậy ông ta tự thực hiện ca phẫu thuật, nói đã học được quy trình từ mạng xã hội.

Gyan được cho là đã phẫu thuật theo hướng dẫn từ một video trên YouTube trong tình trạng say xỉn. Ông ta đã rạch những vết cắt nghiêm trọng trên bụng bệnh nhân, làm tổn thương dạ dày, ruột non và thực quản, còn sỏi thận vẫn nguyên vẹn.

Munishra qua đời trong đau đớn vào tối hôm sau.

Vivek Mishra, cháu họ của Gyan, đã hỗ trợ ông ta trong quá trình phẫu thuật. Cảnh sát cho biết Vivek đang làm việc tại một bệnh viện y học cổ truyền ở thành phố Raebareli, và phòng khám bất hợp pháp này được cho là đã hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc công việc nhà nước của anh ta.

Sau khi chồng Munishra đệ đơn khiếu nại, nhà chức trách đã kiểm tra phòng khám, yêu cầu khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ điều tra cả hai chủ sở hữu với cáo buộc vô ý làm chết người.

Ông Amit Singh Bhaduria, quan chức cảnh sát cấp cao, xác nhận phòng khám đã bị đóng cửa và "các nghi phạm đang bỏ trốn, nhưng sẽ sớm bị bắt giữ".

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, NDTV)