Bác sĩ đào tạo y tế cho đội ngũ VM Quy Nhơn

Tại giải chạy Quy Nhơn, từ pacer, crew, tình nguyện viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức về y tế, sơ cứu để đảm bảo an toàn cao nhất cho người chạy.

Nửa tháng trước thềm VM Quy Nhơn 2020, Tổ trưởng Y tế của giải chạy - bác sĩ Vũ Quang Hưng vừa có buổi đào tạo kiến thức y tế cho các thành viên của Ban tổ chức, đội ngũ pacer, tiếp nước, crew, tình nguyện viên...

Bác sĩ Hưng giới thiệu nhiều điểm mới về công tác y tế tại Quy Nhơn năm nay. Theo đó, bên cạnh hệ thống y tế cố định dày đặc, Ban tổ chức còn bố trí y tế di động để tiếp cận runner dễ dàng hơn. Ngoài ra, tất cả đội ngũ từ pacer, crew, tiếp nước, tình nguyện viên... đều được trang bị kiến thức y tế và thiết bị sơ cứu cơ bản.

Bác sĩ Vũ Quang Hưng tại buổi đào tạo.

Tại buổi đào tạo, gần 100 người tham dự được truyền đạt kiến thức về y tế trên đường chạy, về những loại chấn thương, sự cố thường gặp với runner, nguyên nhân và cách sơ cứu, xử lý.

Ví dụ, đau cơ, chuột rút là dạng chấn thương nhẹ hay mắc phải nhất với runner. Việc vận động liên tục, mất sức khiến cơ thể không thể sử dụng oxy một cách đủ nhanh để tạo ra nguyên liệu. Khi cơ thể thiếu oxy và tiếp tục vận động ở cường độ cao, lượng acid lactic nhiều gây nhức mỏi, co cơ chuột rút, cơ bắp gần như không thể cử động được.

Bên cạnh đó, việc uống nước, tiếp nước như thế nào tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng nắm rõ. Căng cơ, mất nước, không bù đắp điện giải kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả nhẹ là mệt mỏi, thành tích đi xuống hoặc nặng hơn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe VĐV.

Người tham dự cũng được đào tạo về say nắng và say nóng. Tại VM Quy Nhơn năm ngoái, nhiều runner trang bị trang phục chống nắng, chống nóng quá cẩn thận nên thừa thãi. Có người đeo cả khẩu trang, áo chống nắng dẫn đến việc cơ thể bị om nhiệt, dẫn đến nguy cơ say nắng.

Theo bác sĩ, lực lượng pacer, crew, hỗ trợ cần nhận biết người say nắng, say nóng trước khi vận động viên tự cầu cứu bằng những dấu hiệu như lờ đờ uể oải, chạy trong tình trạng nhận thức kém để có can thiệp phù hợp.

Bên cạnh lý thuyết, người tham dự cũng được thực hành tại chỗ việc kiểm tra hô hấp, tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim sơ cứu ban đầu.

Bác sĩ hướng dẫn trực quan về những thao tác sơ cứu ban đầu.

Ban tổ chức, pacer, crew sẵn sàng hỗ trợ runner VM Quy Nhơn 2020

Hiện công tác tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương, bác sĩ Vũ Quang Hưng cũng là một runner có thành tích cao, đã hoàn thành nhiều cự ly ultra marathon. Từ những kiến thức chuyên môn về tuần hoàn máu, cơ xương khớp vận động cũng như kinh nghiệm thực tế, bác sĩ khái quát và chia sẻ với đội ngũ tham dự giải VM Quy Nhơn những "tip" ngắn gọn, dễ hiểu nhưng cần thiết.

Trong buổi chia sẻ, ngay cả những runner dày dạn kinh nghiệm cũng thu được nhiều kiến thức mới, từ việc nhỏ nhất như cách cầm một cốc nước hay cách phát hiện người sắp kiệt sức.

Có mặt sớm, lắng nghe kỹ lưỡng và thực hành đầy đủ, anh Tô Hiếu Trung cho biết: "Công việc của tôi là hỗ trợ các runner tại giải nên rất cần kiến thức mà bác sĩ đã chia sẻ. Những kiến thức này không chỉ quan trọng cho giải đấu mà còn hữu ích cho mỗi runner".

Còn Dương Nguyễn, thành viên team pacer là một runner có thành tích cao, PR (kỷ lục cá nhân) 3h40 cho cự ly Full Marathon. Từng bị sốc nhiệt, ngất xỉu ở giải đấu phong trào Greenstar Half Marathon hồi tháng 5, runner này cho biết sẽ dùng tất cả kinh nghiệm thực tế lẫn kiến thức vừa thu được để hỗ trợ cho các runner Quy Nhơn sắp tới.

Dương Nguyễn, một trong các pacer tại VM Quy Nhơn năm nay.

"Sự an toàn của runner là ưu tiên cao nhất tại VM Quy Nhơn 2020", ông Dương Đình Việt, Giám đốc đường chạy khẳng định tại buổi đào tạo.

Ông cho biết thêm, tại giải chạy Quy Nhơn năm nay, với những chấn thương đơn giản dễ gặp như chuột rút, căng cơ, tất cả đội ngũ đều có thể hỗ trợ ngay cho runner. Sự cố nặng hơn như sốc nhiệt, say nắng sẽ được phân loại và báo ngay cho lực lượng y tế chuyên nghiệp để xử lý.

Ông Dương Đình Việt (áo đỏ), Giám đốc đường chạy tại VM Quy Nhơn 2020.

"Trong cuộc đua, trên đường chạy, đôi khi chúng ta bị hơi hưng phấn quá mức, chạy vượt sức mình. Do đó, runner cần lắng nghe cơ thể, đảm bảo cơ thể chịu đựng được, đừng cố quá mức dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho chính mình", ông nhắn nhủ các runner.

Quang Thái