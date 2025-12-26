Ấn ĐộCảnh sát bang Himachal Pradesh vừa khởi tố bác sĩ nội trú Raghav Narula sau khi video đấm một bệnh nhân đang điều trị lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại khoa Phổi, Bệnh viện Cao đẳng Y Indira Gandhi (Shimla) hôm 22/12. Theo video do người nhà ghi lại, bác sĩ nội trú cao cấp Raghav Narula, 31 tuổi, liên tục đấm vào người bệnh nhân Arjun Singh (36 tuổi) đang nằm trên giường, trong khi một nhân viên y tế khác giữ chân nạn nhân.

Nguồn cơn xô xát xuất phát từ cách xưng hô. Ông Arjun Singh, người vừa thực hiện nội soi phế quản và đang khó thở, cho biết bác sĩ Narula gọi mình bằng từ "tu" (cách xưng hô suồng sã, thiếu tôn trọng trong tiếng Hindi) khi yêu cầu xem hồ sơ y tế.

"Ông ấy hỏi hồ sơ bằng thái độ thô lỗ, tôi phản đối thì bị hành hung ngay tại giường bệnh", ông Singh nói.

Bác sĩ đánh bệnh nhân vì bị chê thái độ Bác sĩ nội trú Raghav Narula đánh bệnh nhân 36 tuổi tại hoa Phổi, Bệnh viện Cao đẳng Y Indira Gandhi (Shimla) hôm 22/12. Nguồn: International Relations

Ngược lại, bác sĩ Narula khẳng định video lan truyền không phản ánh đầy đủ diễn biến. Chính bệnh nhân đã lăng mạ và có hành vi hung hăng trước khiến anh mất bình tĩnh.

Trước sức ép dư luận, chính quyền bang Himachal Pradesh lập tức đình chỉ công tác, điều chuyển bác sĩ Narula về Cục Đào tạo Y khoa để phục vụ điều tra. Ngoài nguy cơ mất việc, bác sĩ này còn bị cảnh sát Shimla khởi tố theo Bộ luật Hình sự Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Thủ hiến bang Sukhvinder Singh Sukhu tuyên bố hành vi của bác sĩ là "không thể chấp nhận được". Ông nhấn mạnh chính quyền đã nỗ lực cải thiện phúc lợi cho đội ngũ y tế như giảm giờ trực từ 48 xuống 12 giờ và tăng mức trợ cấp lên 130.000 rupee (khoảng 38 triệu đồng), do đó bác sĩ cần có thái độ chuẩn mực với bệnh nhân.

Vụ việc gây ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng y khoa. Hiệp hội Bác sĩ Nội trú (RDA) cùng nhiều tổ chức y tế lớn đã lên tiếng ủng hộ cuộc đình công, yêu cầu phục chức cho bác sĩ Narula. Các tổ chức này cho rằng quyết định sa thải là quá nặng nề và thiếu công bằng.

Phía Hiệp hội dẫn kết quả điều tra nội bộ cho thấy cả hai bên đều có lỗi, đồng thời đề nghị khởi tố những cá nhân có hành vi đe dọa bác sĩ và phá hoại tài sản bệnh viện trong lúc hỗn loạn. RDA cũng yêu cầu giới chức rà soát lỗ hổng an ninh và lắp đặt thêm camera giám sát tại khu vực điều trị.

Để ngăn chặn những sự việc tương tự, chính quyền bang đang xây dựng quy trình chuẩn (SOP) nhằm giới hạn số lượng người nhà vào khu vực chuyên môn và tăng cường đào tạo kỹ năng ứng xử cho bác sĩ nội trú.

Minh Phương (Theo Hindustan Times)