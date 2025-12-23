Bác sĩ đánh bệnh nhân tới tấp vì bị nhắc nhở thái độ

Bị phàn nàn vì thái độ thô lỗ và yêu cầu tôn trọng, bác sĩ Ấn Độ đấm liên tiếp vào người bệnh nhân, mặc cho nhiều người ngăn cản.

Một bác sĩ tại trường Cao đẳng Y tế Indira Gandhi (IGMC) ở thành phố Shimla, bang Himachal Pradesh, bị cáo buộc hành hung bệnh nhân hôm 22/12, theo NDTV. Nạn nhân là Arjun Panwar, đến bệnh viện để làm các xét nghiệm y tế. Sau khi cảm thấy khó thở, Panwar nằm nghỉ trên một giường bệnh ở khoa khác.

Bệnh nhân cho biết bác sĩ bắt đầu cư xử thô lỗ với mình dù anh không có hành vi khiêu khích. "Tôi vừa mới nội soi phế quản xong và đang rất khó thở. Khi tôi yêu cầu hỗ trợ oxy, bác sĩ lại chất vấn về tình trạng nhập viện của tôi", anh Panwar kể.

Video ghi lại hình ảnh bác sĩ đánh bệnh nhân Arjun Panwar tại trường Cao đẳng Y tế Indira Gandhi. Ảnh chụp màn hình video

Khi anh phàn nàn về thái độ và yêu cầu bác sĩ nói chuyện một cách tôn trọng, cả hai xảy ra tranh cãi. "Tôi hỏi liệu ông có nói chuyện với gia đình mình bằng thái độ như vậy không, bác sĩ cho rằng tôi đang 'xúc phạm cá nhân' rồi đánh tôi", Panwar nhớ lại. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông mặc áo blouse trắng đánh liên tiếp vào người Panwar khi anh nằm trên giường, cố gắng tự vệ, mặc cho nhiều người ngăn cản.

Bác sĩ đấm bệnh nhân vì bị nhắc nhở thái độ Bác sĩ hành hung bệnh nhân tại một bệnh viện ở Ấn Độ hôm 22/12. Video: NDTV

Vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ, khiến một đám đông lớn tập trung tại bệnh viện yêu cầu có biện pháp xử lý đối với vị bác sĩ. Bệnh viện IGMC Shimla cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra gồm ba thành viên. Ông Rahul Rao, Giám đốc y khoa của IGMC Shimla, cho hay ủy ban đang điều tra vụ việc và sẽ nộp báo cáo trong vòng vài giờ tới. Ông cũng cho biết bệnh viện cũng lập hồ sơ báo cáo cảnh sát để khởi tố bác sĩ này.

Vụ việc xảy ra sau sự cố rúng động năm 2017 tại Ấn Độ, khi bác sĩ sản khoa Ashok Nainiwal và bác sĩ gây mê Murari Lal Tak lăng mạ nhau ngay trong phòng mổ khi đang phẫu thuật lấy thai khẩn cấp tại Bệnh viện Umaid ở Jodhpur. Khoảng hơn 10 nhân viên y tế có mặt lúc đó chỉ biết đứng nhìn hai người đàn ông đấu khẩu. Tranh cãi quá lâu khiến đứa trẻ không qua khỏi do bị ngạt sơ sinh nghiêm trọng.

Đám đông tập trung bên ngoài bệnh viện hôm 22/12, yêu cầu xử lý bác sĩ, sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: PTI

Bình Minh (Theo NDTV, The Hindu)