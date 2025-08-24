Bác sĩ Cuba nặng lòng với Quảng Trị

Bác sĩ Renó đến Quảng Trị làm việc theo chương trình 2 năm, nhưng 6 năm chưa về vì cảm mến con người, mảnh đất và muốn cứu giúp bệnh nhân ung thư ở đây.

Sáng ngày cuối tháng 8, giáo sư, tiến sĩ Jesús de los Santos Renó Céspedes, 66 tuổi, chuyên gia hóa trị ung thư có mặt tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để bắt đầu một ngày làm việc. Như mọi ngày, ông lại tất bật thăm khám, nghiên cứu bệnh án, ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Xuất thân gia đình nghèo nhưng ham học, bác sĩ Renó kể năm 1978 ông vào Đại học Y khoa Santiago de Cuba. Tốt nghiệp, ông trải qua hai năm công tác trong quân đội, sau đó đến làm việc tại Viện Ung thư và Xạ sinh học quốc gia Cuba, trở thành trưởng khoa nhi tại viện.

Trước khi đến Việt Nam, giáo sư Renó có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp, Mỹ, Australia... với vai trò chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về ung bướu ở Cuba, thành thạo các kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu, đặc biệt là hóa trị.

Giáo sư, tiến sĩ Jesús de los Santos Renó Céspedes. Ảnh: Đắc Thành

Trong số hàng chục công trình đã thực hiện, có hai nghiên cứu tiêu biểu gồm thử nghiệm lâm sàng pha IV với Erythropoietin tái tổ hợp (ior® EPOCIM). Công trình nghiên cứu đánh giá tác động của thuốc ở bệnh nhi ung thư bị thiếu máu sau hóa trị và xạ trị. Kết quả cho thấy liệu pháp giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống, tăng khả năng hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

Một công trình khác là ứng dụng Metaiodobenzylguanidine (MIBG) trong chẩn đoán khối u thần kinh nội tiết, sử dụng chất phóng xạ MIBG giúp chẩn đoán chính xác các khối u thần kinh nội tiết ở trẻ em - loại bệnh thường khó phát hiện sớm bằng phương pháp truyền thống. Thành tựu này góp phần quan trọng trong việc lựa chọn phác đồ điều trị, nâng cao tỷ lệ sống cho bệnh nhi.

Những nghiên cứu này không chỉ có giá trị khoa học mà còn mang tính ứng dụng cao, hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh nhi ung thư tại Cuba và nhiều quốc gia.

Thực hiện chương trình hợp tác trao đổi chuyên gia y tế giữa Việt Nam - Cuba, tháng 7/2019, ông tạm biệt vợ và hai con gái đến Khoa Ung bướu, là một trong 7 bác sĩ Cuba làm việc ở bệnh viện. Sáu năm qua giáo sư Renó đã góp phần triển khai dự án Hóa trị ung thư tại bệnh viện. Trong giai đoạn Covid-19, ông cùng đồng nghiệp tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Ông còn đề xuất các dự án mới như Hội đồng u bướu đa chuyên khoa và đơn vị tim mạch - ung thư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc cho người bệnh. Với thế mạnh là hóa trị liệu, ông đã thúc đẩy phát triển ngành ung thư ở bệnh viện, cung cấp phương pháp điều trị bằng hóa trị.

Giáo sư Jesús de los Santos Renó Céspedes đang thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Ung bướu. Ảnh: Đắc Thành

Quảng Trị, vùng đất nắng gió và có biển khiến giáo sư Renó cảm nhận giống quê mình. "Tôi yêu biển, thích những món súp và ấn tượng với sự phong phú của ẩm thực Việt Nam", ông chia sẻ, thêm rằng "con người nơi đây tuyệt vời, văn hóa gần gũi với Cuba, thiên nhiên quá hùng vĩ với hệ thống hang động tuyệt đẹp".

Theo chương trình hợp tác, giáo sư Renó làm việc tại bệnh viện 2 năm. Tuy nhiên, từ đề nghị của bệnh viện và tình cảm gắn bó với Quảng Trị, ông quyết định ở lại lâu hơn. "Tôi xem Quảng Trị là mái nhà thứ hai, mọi người sống chân tình, tôi được yêu thương và trân trọng như thành viên trong gia đình", ông giải thích.

Ông rất muốn được khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật hiện đại như xạ trị, y học hạt nhân cho đồng nghiệp. Dự định cuối năm nay về nước, song ông nói "sẵn sàng cộng tác khi nào các bạn cần".

Nhắc đến chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, bác sĩ Renó nói: "Cảm ơn Việt Nam. Không có quốc gia nào khác trên thế giới làm được điều đó, không có dân tộc nào thể hiện nhân dân họ yêu nhân dân Cuba như Việt Nam đã làm. Với Cuba, đây là sự giúp đỡ đến từ người anh em thật sự".

Bác sĩ Cuba chữa bệnh cho người dân Quảng Trị Giáo sư Renó nói về hương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba. Video: Đắc Thành

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, đánh giá với kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa trị chống ung thư và nhiều năm làm việc ở nhiều quốc gia, giáo sư Renó đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với các bác sĩ thăm khám, hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân.

Giáo sư trực tiếp theo dõi quá trình truyền hóa chất, đánh giá, xử trí các tình huống diễn biến của người bệnh. Từ đó lượng bệnh nhân chấp thuận điều trị tại bệnh viện tăng dần, giảm thiểu việc chuyển lên tuyến trên, đồng thời giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Theo ông Cường, ngoài giáo sư Renó, từ năm 2018 đến nay có 6 bác sĩ, chuyên gia y tế có trình độ từ Cuba đến bệnh viện làm việc. Các chuyên gia đến từ nhiều chuyên khoa như tim mạch can thiệp, ngoại thần kinh, nội soi, truyền nhiễm nhi. Họ đều có trình độ chuyên môn tốt, phương pháp làm việc khoa học và đã tham gia cấp cứu, xử lý nhiều bệnh nhân nguy kịch.

"Các thầy thuốc của chúng tôi không những học hỏi chuyên môn mà còn tiếp thu phong cách và thái độ làm việc của chuyên gia, từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh", ông Cường nói.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh: Đắc Thành

Hơn 50 năm trước, ngày 17/9/1973, trong chuyến thăm vùng đất lửa Quảng Trị, khi chứng kiến cảnh mất mát của người dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Chủ tịch Fidel Castro quyết định xây dựng tặng một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với những trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Tháng 5/1974, hơn 100 chuyên gia, kỹ sư, công nhân Cuba cùng Việt Nam khởi công xây dựng bệnh viện. Sau 7 năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới khánh thành. 44 năm qua bệnh viện luôn nhận được sự giúp đỡ của Cuba về vật chất, kỹ thuật và nhân lực.

