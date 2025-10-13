Bác sĩ Chợ Rẫy cứu hai người đột quỵ ở Phú Quốc

Hai bệnh nhân đột quỵ được bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Quốc phối hợp êkíp Bệnh viện Chợ Rẫy đang công tác tại đây xử trí kịp thời trong "giờ vàng", giúp một người hồi phục hoàn toàn, người còn lại thoát nguy kịch.

Ngày 13/10, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là kết quả bước đầu trong hoạt động phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thành lập trung tâm can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc. Từ cuối tháng 9, bệnh viện cử 3 y bác sĩ gồm BS.CK1 Phạm Quốc Điền và điều dưỡng Nguyễn Thị Yến Ngọc (Khoa Cấp cứu), BS.CK1 Nguyễn Quí Hưng (Khoa Hồi sức Cấp cứu) đến khám, điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Bệnh nhân đầu tiên, 70 tuổi, nhập viện sáng 2/10 trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, điểm NIHSS (thang điểm đánh giá độ nặng đột quỵ) là 18. Kíp cấp cứu Trung tâm Y tế Phú Quốc cùng các bác sĩ Chợ Rẫy đã chụp CT, xác định đột quỵ thiếu máu não cấp giờ thứ hai và truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau tiêm, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ cải thiện nhẹ, chỉ số NIHSS giảm còn 14 điểm. Người bệnh được chuyển đến Chợ Rẫy sáng 3/10 theo yêu cầu người nhà, đến 8/10 ổn định, về địa phương tiếp tục tập vật lý trị liệu.

Trường hợp còn lại là người bệnh 49 tuổi, nhập viện chiều 3/10 với triệu chứng yếu nửa người, méo miệng, nói đớ, điểm NIHSS là 5. Sau hội chẩn, người này được truyền thuốc tiêu sợi huyết trong giờ thứ hai, hồi phục hoàn toàn sau 18 giờ và xuất viện khỏe mạnh, tỉnh táo, không yếu liệt.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo BS.CK2 Trầm Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, việc hỗ trợ chuyên môn tại Phú Quốc giúp bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu ngay tại chỗ, không bỏ lỡ "thời gian vàng", giảm nguy cơ tàn phế và tử vong khi chuyển tuyến. Cả hai trường hợp đều được xử trí trong khoảng 4,5 giờ - thời gian tối ưu để tái thông mạch máu bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ở bệnh nhân đầu tiên, khả năng có tắc hẹp mạch máu lớn hoặc xơ vữa nặng khiến thuốc tiêu sợi huyết chỉ cải thiện một phần. Những trường hợp này cần chụp CT mạch máu não để đánh giá và chỉ định can thiệp lấy huyết khối, giúp phục hồi tối ưu. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Phú Quốc chưa có hệ thống DSA để can thiệp lấy huyết khối, hiện mới áp dụng được phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết. Dù chưa đạt hiệu quả tuyệt đối, thuốc vẫn giúp bệnh nhân ổn định, an toàn khi chuyển viện.

Các bác sĩ đề xuất sớm thành lập trung tâm đột quỵ và can thiệp mạch tại Phú Quốc để người dân, du khách được điều trị kịp thời các bệnh lý cấp cứu như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim. Do đặc thù địa lý, việc vận chuyển bệnh nhân từ Phú Quốc đến đất liền thường mất thời gian, khiến giờ vàng trôi qua, giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ di chứng, tử vong.

Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc quy mô hơn 400 giường, hiện xuống cấp, thiếu nhân lực y tế lẫn trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người bệnh. Bên cạnh khởi động hỗ trợ y bác sĩ ra túc trực điều trị, chuyển giao kinh nghiệm điều trị tại đảo, đợt này Bệnh viện Chợ Rẫy còn tặng hai máy thở, một máy hút đàm.

Lê Phương