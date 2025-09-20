Bác sĩ Chợ Rẫy có thêm 'thời gian vàng' cứu người nhờ số hóa

TP HCMSơ cứu xong, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ mất 2-3 phút để hoàn tất hồ sơ cho người đàn ông 46 tuổi bị tai nạn giao thông ngay trên chiếc iPad, thay vì 10-15 phút ghi chép thủ công như trước.

Các y lệnh, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán đều được đồng bộ tức thì, thay cho tập hồ sơ giấy dày cộm vốn phải chuyển tay từ khoa này sang khoa khác. Khi bệnh nhân được đưa lên khoa Ngoại thần kinh để xem xét phẫu thuật, bác sĩ tiếp nhận chỉ cần vài thao tác trên máy tính bảng là nắm trọn quá trình điều trị.

Khi ra viện, bệnh nhân có thể truy cập toàn bộ kết quả khám và cận lâm sàng trên ứng dụng điện thoại. Đến lần tái khám, hệ thống sẽ tự động nhận diện bằng mã bệnh nhân duy nhất, giúp bác sĩ truy cập ngay lịch sử điều trị. Ngay cả khâu thanh toán cũng trở nên nhanh gọn, người bệnh có thể dùng QR code để chi trả trực tuyến mà không cần tiền mặt hay phải xếp hàng.

"So với đợt điều trị vài năm trước, mọi thứ đã cải thiện hơn rất nhiều, dù bệnh viện lúc nào cũng đông đúc", bệnh nhân chia sẻ, hôm 19/9.

Mã QR để bệnh nhân thanh toán trực tuyến tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Phương

Từ ngày 5/9, những trải nghiệm này đã trở thành thực tế thường ngày tại Chợ Rẫy. Theo Bác sĩ CK2 Lê Phước Đại, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp, dù chưa có số liệu cụ thể, có thể thấy rõ quy trình đã trôi chảy hơn, nhân viên y tế giảm đáng kể khối lượng giấy tờ, còn người bệnh bớt thời gian chờ đợi.

Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước, mỗi ngày tiếp nhận 7.000-8.500 lượt khám ngoại trú và 2.500-3.000 bệnh nhân nội trú, với mô hình bệnh tật phức tạp. Việc triển khai hệ thống bệnh án điện tử toàn diện tại một cơ sở quy mô lớn như vậy là một thách thức không nhỏ. Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành, cho biết dù đã ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 1998, nhưng để đưa hệ thống mới vào vận hành thành công, Chợ Rẫy đã phải huy động tối đa nguồn lực trong những tháng gần đây, về đích sớm so với mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Cả nước có hơn 1.800 bệnh viện, đến đầu tháng 9 khoảng 200 cơ sở chuyển sang bệnh án điện tử. Bộ Y tế yêu cầu đến 30/9, tất cả bệnh viện phải "khai tử" bệnh án giấy; các cơ sở còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2026.

"Bệnh viện từng cử đoàn sang Nhật học mô hình nhưng không thể áp dụng do khác biệt về hệ thống và điều kiện", bác sĩ Việt chia sẻ. Điều này cho thấy sự quyết tâm tự lực, tự cường của Chợ Rẫy trong việc xây dựng một hệ sinh thái y tế riêng biệt, tích hợp chữ ký số, sinh trắc học và VNeID để đảm bảo tính bảo mật và pháp lý.

Theo một nghiên cứu của tạp chí Health Affairs vào năm 2022, việc áp dụng hồ sơ y tế điện tử có thể giảm tới 35% thời gian quản lý hành chính của bác sĩ và tăng 15-20% hiệu quả chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh án điện tử cho phép nhập dữ liệu một lần, hệ thống hiển thị tức thì, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sai sót trong y lệnh. Các lớp cảnh báo tự động về tương tác thuốc, chỉ số bất thường hay quyền lợi bảo hiểm y tế cũng giúp đảm bảo an toàn và chính xác hơn trong điều trị. Nhờ vậy, gánh nặng hành chính giảm đi rõ rệt, giúp bác sĩ, điều dưỡng có thêm thời gian tập trung cho việc chăm sóc

Không chỉ dừng lại ở khám chữa, dữ liệu từ đây còn có thể trích xuất, phân tích, tạo nền tảng cho nghiên cứu chuyên môn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai. "Người bệnh được hưởng lợi rõ rệt, khi từng thao tác đều nhanh gọn, chính xác, đặc biệt là tiết kiệm những phút giây vàng trong cấp cứu", bác sĩ Đại nhấn mạnh.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xem và nhập thông tin bệnh án của người bệnh ngay tại giường bệnh trên iPad. Ảnh: Nguyên Hạnh

Thạc sĩ Trần Thị Diễm, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, cũng nói hiện y lệnh từ bác sĩ được chuyển ngay lên máy tính bảng chỉ bằng một thao tác, thay cho cảnh chờ chuyển tay hay phải căng mắt đọc chữ viết tay khó nhìn như trước. Nhờ vậy, nguy cơ nhầm lẫn trong phát thuốc và chăm sóc bệnh nhân giảm hẳn, thời gian cũng được rút ngắn đáng kể.

"Chúng tôi không còn phải ôm hồ sơ đi tìm bác sĩ ký xác nhận mỗi ngày, tất cả đã thay thế bằng chữ ký số", bà Diễm bày tỏ.

Song song với việc số hóa, nơi này vẫn duy trì in một số giấy tờ thiết yếu như đơn thuốc và kết quả xét nghiệm để người bệnh tiện sử dụng. Đối với người lớn tuổi hoặc những ai chưa quen với công nghệ, đội ngũ y tế và người thân sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, trong khi những người am hiểu có thể chủ động thực hiện hầu hết thủ tục ngay trên ứng dụng. Bệnh viện cũng đang tiếp tục phát triển ứng dụng của mình, tích hợp thêm các tính năng như đặt lịch khám trực tuyến, bên cạnh các hình thức truyền thống như gọi tổng đài hay đặt lịch qua điện thoại.

Lê Phương