Bác sĩ chỉ quy tắc đánh răng '4 số 2'

"Thực hiện nguyên tắc 2:2:2:2, tức chải răng ít nhất 2 lần/ngày, mỗi lần chải răng ít nhất 2 phút, hạn chế ăn 2 giờ sau chải răng, khám răng định kỳ ít nhất 2 lần/năm", PGS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, nói tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 hôm 14/3.

Sức khỏe răng miệng là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu, khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng.

Tại Việt Nam, hơn 90% người dân từng mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau, song chỉ khoảng 7% người đi khám răng miệng định kỳ. Thống kê cho thấy hơn 85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành bị viêm lợi, viêm quanh răng. Các bệnh này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì vậy, PGS Bính cho rằng bệnh răng miệng không phải là vấn đề nhỏ của từng cá nhân, mà là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Phần lớn bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa được, mỗi người cần có kiến thức đúng và duy trì những thói quen chăm sóc răng miệng khoa học. Thực hiện nguyên tắc 2:2:2:2 là cách đánh răng đúng và đảm bảo sức khỏe răng miệng.

Một bệnh nhân khám răng tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương. Ảnh: Thu Trang

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá hiện nay hệ thống chuyên môn của ngành răng hàm mặt đã được chuẩn hóa với 360 quy trình kỹ thuật. Đồng thời, các y bác sĩ đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật và chỉnh hình hàm mặt, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Ở góc độ chiến lược, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn riêng của ngành răng hàm mặt. Đó là một cấu phần quan trọng của y tế dự phòng và của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

"Hệ thống y tế hiện đại không chỉ chữa bệnh tốt mà còn phải giúp người dân phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ những thói quen nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày. Chăm sóc răng miệng chính là một trong những thói quen quan trọng như vậy", Thứ trưởng Thuấn nói.

Cụ thể, cơ quan quản lý quan tâm đầu tư cho các chương trình chăm sóc răng miệng cộng đồng. Nhà trường giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng cho học sinh ngay từ nhỏ. Quan trọng hơn hết, mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bản thân và gia đình

Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi thành viên trong cộng đồng cần quan tâm chăm sóc răng miệng cho trẻ em, bản thân, người thân và cộng đồng. Năm nay, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục phát động Tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho cộng đồng. Đến nay, đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký hưởng ứng chương trình, sẽ khám cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.

Lê Nga