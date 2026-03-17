Bác sĩ chém đồng nghiệp vì 'bị nói xấu'

Đồng NaiMâu thuẫn trong sinh hoạt tại phòng khám, bác sĩ Trần Xuân Hiền dùng dao chém đồng nghiệp liên tiếp, gây thương tật 19%.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Trần Xuân Hiền, 48 tuổi, mức án 13 năm tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, Hiền khai nguyên nhân xuất phát từ việc nam đồng nghiệp loan tin mình có quan hệ với nữ nhân viên trong phòng khám nên đã nóng giận. "Giờ đây bị cáo rất hối hận, mong bị hại tha thứ", Hiền nói.

Bị cáo Trần Xuân Hiền (áo xanh) tại tòa hôm nay. Ảnh: Hoàng Trường

Theo cáo trạng, bác sĩ Hiền và nam bác sĩ 51 tuổi cùng làm việc tại phòng khám tư nhân ở phường Long Khánh. Ngày 23/5/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hiền chuẩn bị dao, xông vào phòng làm việc, chém liên tiếp vào vùng đầu và lưng đồng nghiệp. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị thương tật 19%.

VKS xác định, Hiền sử dụng hai con dao là hung khí nguy hiểm, tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân với ý định tước đoạt mạng sống. Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), dao có tính sát thương cao được coi là vũ khí quân dụng khi bị sử dụng trái phép nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người.

Bị cáo chỉ dừng lại khi có người can ngăn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong là ngoài ý muốn của Hiền. Do đó, hành vi của bị cáo bị xác định đủ yếu tố cấu thành tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, đồng thời phạm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hoàng Trường