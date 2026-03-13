Bác sĩ bỏ quên bệnh nhân 6 tiếng trong máy chụp cộng hưởng từ

Trung QuốcDo sai sót trong bàn giao công việc của nhóm bác sĩ tại Vũ Hán, người đàn ông đi khám đau cổ bị kẹt trong phòng chụp MRI, chỉ biết kêu cứu mà không dám tự thoát ra vì vẫn nghe tiếng máy kêu.

Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 13/3 đình chỉ công tác nhóm bác sĩ trực sau sự cố bỏ quên một bệnh nhân nam trên máy chụp cộng hưởng từ (MRI) suốt 6 giờ, 163 đưa tin.

Theo thông báo từ bệnh viện, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 26/2 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở Hán Khẩu. Nhân viên y tế đưa ông Đường vào phòng số 2 để chụp MRI vùng cổ. Khoảng 0h, sau khi cố định phần đầu và đeo mặt nạ chuyên dụng cho người bệnh, nữ bác sĩ phụ trách rời đi xử lý công việc khác. Trước lúc rời phòng, cô cập nhật trạng thái "hoàn thành" lên hệ thống điện tử và dặn dò đồng nghiệp tiếp quản. Tuy nhiên, người nhận ca trực đã quên kiểm tra lại lồng máy.

Phòng chụp MRI, nơi diễn ra sự việc bỏ quên bệnh nhân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Cover News

Suốt 6 tiếng trong đêm, ông Đường nhiều lần kêu cứu nhưng không ai đáp lời. Nằm bất động trong không gian hẹp, ông định tự trèo ra ngoài. Song, tiếng thiết bị vận hành liên tục khiến người đàn ông này lo sợ rủi ro sức khỏe nên quyết định nằm im chịu đựng. Cùng thời điểm, vợ ông gọi điện báo cảnh sát vì mất liên lạc với chồng. Lực lượng bảo vệ bệnh viện tra cứu hồ sơ điện tử, khẳng định quy trình đã kết thúc lúc 0h10 khiến gia đình rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm. Mãi đến 6h sáng, một nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp, phát hiện tiếng kêu cứu liền gọi bảo vệ mở cửa, đưa ông Đường ra ngoài trong tình trạng kiệt sức.

Đại diện bệnh viện giải thích thiết bị MRI cần duy trì từ trường ổn định và nhiệt độ cực thấp nên kỹ thuật viên thường không tắt nguồn giữa chừng. Các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cũng khẳng định việc nằm lâu trong lồng MRI không gây hại cơ thể, bởi phương pháp này sử dụng sóng từ trường, hoàn toàn không phát bức xạ ion hóa như máy X-quang hay CT.

Bệnh viện Đồng Tế đã gửi lời xin lỗi, đồng thời hỗ trợ ông Đường kiểm tra sức khỏe tổng quát. Do chưa đạt được thỏa thuận về mức bồi thường, phía bệnh viện hướng dẫn gia đình bệnh nhân tiến hành các thủ tục khởi kiện để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Bình Minh (Theo World Journal, 163)