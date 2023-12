Bác sĩ bị tấn công khi đến quán nhậu cấp cứu người say

TP HCMKíp cấp cứu Bệnh viện Quận 7 đến quán nhậu sơ cứu một nạn nhân đang bất tỉnh trong nhà vệ sinh, bị bạn của người này dùng chân đạp mạnh vào lưng.

Ngày 6/12, bác sĩ Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Quận 7, cho biết nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 đến quán nhậu trên đường 47, phường Tân Quy, chiều 3/12. Khi đến nơi, ê kíp ghi nhận bệnh nhân nhậu xỉn té ngã trong nhà vệ sinh, bất tỉnh, còn nằm nguyên tại chỗ.

Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế nhờ người trong cuộc nhậu cùng hỗ trợ để đưa bệnh nhân vào băng ca, nhưng bị ông này mắng "sao không tự làm mà bắt hỗ trợ". Sau khi đưa bệnh nhân vào băng ca chuyển ra ngoài, người này đi phía sau dùng chân đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế.

Công an phường Tân Phú nhận được tin báo đã đến bệnh viện, mời nhân viên y tế về trụ sở công an phường lấy lời khai.

Theo bác sĩ Vũ, nửa tháng trước, nhân viên y tế nơi này cũng bị hành hung. Cụ thể, trong ca trực khuya 22/11, kíp cấp cứu tiếp nhận người đàn ông 50 tuổi, có vết thương hở do ngã. Bệnh nhân đồng ý khâu vết thương, song người nhà không chịu ra ngoài mà chửi bới, nhục mạ, khiến bác sĩ buộc phải tạm ngưng công việc và rời phòng tiểu phẫu.

Người nhà bệnh nhân đuổi theo đánh vào vùng mặt trái bác sĩ. Sự việc được báo ngay đến công an phường Tân Phú. Khoảng 20 phút sau, công an đến yêu cầu bác sĩ về trụ sở phường khai báo sự việc. Do đang trong giờ trực, bác sĩ từ chối không về phường.

Người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ, khuya 22/11. Ảnh từ camera bệnh viện

Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế, Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM, Công an quận 7 và Công an phường Tân Phú. Cho rằng cả hai vụ hành hung nêu trên đều xuất phát từ người đã sử dụng rượu bia, bệnh viện mong được cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời quan tâm hơn khi có đề nghị cần hỗ trợ từ bệnh viện.

"Cấp cứu cho bệnh nhân là việc của nhân viên y tế, nhưng việc bảo vệ nhân viên y tế cũng cần được cộng đồng quan tâm", đại diện bệnh viện nêu.

Lê Phương