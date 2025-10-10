Bác sĩ bị phản ánh 'vừa siêu âm bệnh nhân vừa xem bóng đá'

Thanh HóaMột nam bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân mở điện thoại xem bóng đá khi đang siêu âm cho người bệnh, bị người nhà bệnh nhân quay video phản ánh "thiếu tập trung".

Ông Lê Đình Khoa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, cho hay đã xác minh sự việc sau khi nhận được phản ánh từ bệnh nhân. Theo đó, khoảng 7h ngày 6/10, khi chưa có bệnh nhân đến khám, bác sĩ này - thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh - sử dụng điện thoại để làm việc riêng.

Khi bác sĩ đang dùng điện thoại xem bóng đá thì một bệnh nhân đến siêu âm. Bác sĩ lúc này vẫn để điện thoại trên bàn làm việc nên "được cho là thiếu tập trung khiến người nhà bệnh nhân hiểu lầm rằng bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại", theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân phản ánh là "vừa siêu âm vừa xem bóng đá" trên điện thoại. Ảnh cắt từ video

Lãnh đạo bệnh viện đã họp, phê bình tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh về tác phong, thái độ phục vụ người bệnh. Nam bác sĩ trên bị thôi làm chuyên môn, điều chuyển sang công tác tại phòng Kế hoạch Nghiệp vụ. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện đã gặp người bệnh và gia đình giải thích sự việc, cam kết chấn chỉnh, thay đổi tác phong làm việc của cán bộ nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất.

Sáng 10/10, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho rằng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân đã xử lý vụ việc "đúng tinh thần cầu thị, có trách nhiệm".

"Sở sẽ chỉ đạo, chấn chỉnh chung toàn ngành", ông Cường nói.

Lê Hoàng