Bác sĩ bị hành hung: 'Chán nản và kinh hoàng'

Nam bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định bày tỏ hơn 7 năm gắn bó với chuyên khoa cấp cứu, chứng kiến nhiều vụ hành hung, song lần này bị người nhà bệnh nhi "vừa bóp cổ vừa quay clip" khiến anh rất nản.

Trả lời VnExpress chiều 29/7, nam bác sĩ không muốn nêu tên, cho biết sau khi bị người nhà bệnh nhi hành hung hai hôm trước, cổ của anh đỏ và hằn dấu bàn tay, cảm thấy khó thở sau đó đau cơ vùng cổ. Hiện, anh đã hết đau nhưng vẫn còn lo lắng. Bệnh viện cho anh ngừng công việc vài ngày để ổn định sức khỏe. Anh dự định xin nghỉ phép không lương thêm một thời gian, đến khi cảm thấy an toàn. "Tôi thấy nản vì mình chỉ muốn môi trường an toàn để làm việc, cấp cứu bệnh nhân, không mong muốn gì nhiều", bác sĩ nói.

Anh nhớ lại khoảng 9h đêm 27/7, bé gái 10 tuổi bị hóc xương cá, nuốt vướng và đau, được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Thời điểm nhập viện, các chỉ số sinh hiệu bệnh nhi bình thường, bé không khó thở, không la khóc. Bác sĩ dặn bé ngồi chờ để nhân viên y tế chuyên khoa tai mũi họng đến nội soi gắp xương.

Khoa cấp cứu trong đêm rất đông bệnh nhân. Khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ đang ngồi xem kết quả chụp phim CT, X-quang của những ca chấn thương khác thì một người khá to cao, xưng là bố bệnh nhi vào phòng la hét, không đồng ý chờ đợi. Bác sĩ giải thích nhưng người này không chấp nhận, muốn chuyển khẩn bé đến bệnh viện nào có thể nội soi ngay lập tức. Bất ngờ ông này xông đến hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip.

"Vụ việc diễn ra rất nhanh, trong chừng 10 phút kể từ khi bệnh nhân vào viện. Lúc đó tôi khá bất ngờ và hoảng, đang ngồi thì bị đẩy ngay, chưa kịp phản xạ gì", bác sĩ chia sẻ. Bảo vệ bệnh viện đã tới can ngăn. Bé gái khóc, kéo tay người đàn ông và nói bố đừng làm vậy. Người bố sau một hồi chửi bới và đe dọa "sẽ không để yên" cho bác sĩ mới rời đi.

Người đàn ông hành hung, bóp cổ bác sĩ, đêm 27/7 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh cắt từ camera phòng cấp cứu bệnh viện

Gia đình bệnh nhi hiện chưa lên tiếng về sự việc. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết lãnh đạo viện đã động viên bác sĩ và kíp trực, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.

"Bệnh viện đã rà soát lại hiện trường vụ việc, kiểm tra quy trình tiếp nhận và khám bệnh của khoa Cấp cứu, quy trình code grey", bác sĩ Hải chia sẻ. Các bác sĩ cũng theo dõi, thăm hỏi diễn tiến bệnh nhi trên, được biết bé đã ổn định sức khỏe và về nhà.

Code grey là quy trình được Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai từ bốn năm nay, với hình thức gọi tự động "auto call", nhằm tập trung lực lượng bảo vệ nhanh nhất khi có tình huống mất an ninh, trật tự. Cơ chế này giúp các y bác sĩ có thể yên tâm làm nhiệm vụ, không gián đoạn việc cấp cứu bệnh nhân cũng như ảnh hưởng đến người nhà. Vụ hành hung vừa xảy ra cho thấy quy trình code grey tại viện vẫn chưa được chặt chẽ.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cũng bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi hành hung nhân viên y tế vừa xảy ra. Theo ông Thượng, dù có thể cách giải thích của bác sĩ trực chưa thuyết phục được người nhà bệnh nhân cũng không thể chấp nhận được hành vi hành hung nhân viên y tế trong lúc cấp cứu người bệnh, cách ứng xử thiếu văn hóa, hăm dọa, dùng lời lẽ thô tục, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ. Đặc biệt, sự việc xảy ra ngay tại một bệnh viện vừa nhận được bức tâm thư của một người dân là cựu chiến binh gửi đến lãnh đạo Sở, khen ngợi tinh thần chăm sóc người bệnh của tập thể nhân viên y tế.

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Anh Dũng cho rằng khoa cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, là tuyến đầu của bệnh viện nên gặp nhiều khó khăn, áp lực. Ngành y tế sẽ kiểm tra, rà soát lại các quy định để bảo vệ an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Còn người đứng đầu ngành y tế thành phố mong ê kíp trực và nhất là bác sĩ bị hành hung, sớm hồi phục sau cú sốc tinh thần do người nhà bệnh nhi gây ra.

Bác sĩ cấp cứu bị người nhà bệnh nhi bóp cổ Camera ghi lại sự việc hành hung bác sĩ tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định đêm 27/7.

Trong khi đó, nam bác sĩ chia sẻ anh rất đam mê chuyên ngành cấp cứu, gắn bó với lĩnh vực này từ khi mới ra trường dù lương không cao, nhiều áp lực. Anh mong muốn góp sức phát triển mảng cấp cứu, truyền lửa đến nhiều đồng nghiệp gắn bó với nghề, giúp ích nhiều bệnh nhân hơn. "Công tác cấp cứu nếu không xử trí kịp thời và đúng cách sẽ rất nhiều điều đáng tiếc xảy ra", anh nói.

Điều khiến anh buồn lòng là môi trường hành nghề cấp cứu ở bệnh viện công khá rủi ro, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị hành hung, bị côn đồ xông vào gây rối, những người say xỉn chửi bới xô xát, trong khi đang dốc sức cứu chữa người bệnh. "Nhiều năm công tác ở khoa cấp cứu, tôi cảm nhận hành hung như đã trở thành một thói quen của một số người Việt, ảnh hưởng đến ngành, khiến nhiều bác sĩ rời đi", anh nói và bày tỏ mong muốn môi trường làm việc an toàn để y bác sĩ yên tâm gắn bó với nghề. Nhiều y bác sĩ chỉ gắn bó khoa cấp cứu một thời gian, lúc có kinh nghiệm thì lại chuyển sang lĩnh vực khác.

Cách đây không lâu, anh gặp tình huống một nữ bệnh nhân khám ở khoa khác, được bác sĩ cho về nhà nhưng không muốn về mà đến nằm ở cửa khoa Cấp cứu. Anh tới hỏi thăm, cùng con gái bệnh nhân dìu bà lên băng ca. Bất ngờ, bà dùng móng tay cào mạnh, đánh vào bác sĩ, chửi bới nhân viên y tế, con gái bệnh nhân can mẹ ra rồi xin lỗi bác sĩ. Sau khi truyền dịch xong, bà ổn định hơn, xin lỗi bác sĩ rồi về trong khi tay bác sĩ từ đó hằn vết sẹo.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ diễn ra trên toàn cầu, chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế như tuyển thêm nhân viên an ninh, theo dõi camera, hạn chế số lượng khách đến thăm người bệnh... Năm 2020, Trung Quốc ban hành luật mới nhằm đảm bảo an toàn cho y bác sĩ, cấm các cá nhân, tổ chức đe dọa hoặc làm tổn hại đến sự an toàn và nhân phẩm của nhân viên y tế. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và tạm giam.

Lê Phương