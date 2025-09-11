Bác sĩ bị điều tra sau khi mổ 21 ca trong 10 tiếng

Theo Hinhustan Times, Kantheswar Bordoloi, bác sĩ cao cấp tại Bệnh viện Dân sự Morigaon, đã tiến hành các cuộc phẫu thuật này từ 15h40 ngày 5/9 đến 1h50 ngày 6/9. Hội đồng quận Morigaon đã gửi thông báo yêu cầu ông Bordoloi giải trình chi tiết từng ca mổ trong vòng ba ngày.
Cụ thể, giới chức yêu cầu ông Bordoloi cung cấp thông tin về việc tuân thủ quy trình khử trùng, ghi nhận các trường hợp suy thai, quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh tại đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng như vai trò của đội ngũ y tế hỗ trợ. Bà Nitisha Bora, phó ủy viên hội đồng quận phụ trách y tế, cho biết sự việc này đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn y tế. Hiện nhà chức trách chưa công bố kết luận cuối cùng về sự việc.
Tờ Independent dẫn lại phản hồi của bác sĩ Bordoloi, cho rằng việc xử lý nhiều ca phẫu thuật trong thời gian ngắn không phải là điều bất thường ở các bệnh viện công Ấn Độ, nơi thường xuyên rơi vào quá tải.
Ông giải thích một ca mổ lấy thai thông thường có thể chỉ mất 15 phút và bệnh viện có hai bàn mổ hoạt động song song để đảm bảo quy trình vô trùng liên tục. Ông khẳng định đã làm việc nhanh chóng để giải quyết số ca cấp cứu tăng đột biến ngoài dự kiến, "nhưng mọi quy trình y tế cần thiết đều được tuân thủ".
Bác sĩ Bordoloi cũng cho biết thêm, 19 trong số 21 bà mẹ và trẻ sơ sinh đã được xuất viện trong tình trạng ổn định. Theo ông, "có thể có ai đó đã phàn nàn và khiến sự việc trở nên phức tạp".
Tháng trước, cũng tại bang Assam, một người hành nghề y không có giấy phép đã bị bắt giữ vì thực hiện hơn 50 ca mổ lấy thai và phẫu thuật phụ khoa trong một thập kỷ.
Tình trạng sinh mổ không theo chỉ định y tế đang là mối lo toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói sinh con qua đường âm đạo là phương pháp tốt nhất cho mẹ và thai. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện trong trường hợp không cho phép đẻ đường âm đạo. Tuy nhiên, tỷ lệ mổ lấy thai ở nhiều nước trên thế giới tăng nhanh trong vòng 20 năm trở lại đây, đặc biệt là các nước đang phát triển. Ở Ấn Độ, tỷ lệ sinh mổ đã tăng đáng kể từ 17% (1998-1999) lên hơn 21%, trong khi WHO khuyến cáo con số này chỉ nên 5-10% nhằm tránh các tai biến cho mẹ và con.
Trẻ được sinh ra do mổ đẻ chủ động có thể bị suy hô hấp với nhiều mức độ từ khó thở thoáng qua đến suy hô hấp nặng cần thở máy, thậm chí phải cần đến ECMO (tim phổi nhân tạo). Một số trường hợp nặng có thể tử vong. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mổ lấy thai chủ động khi không có chuyển dạ khiến nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp ở trẻ cao gấp 2,6 lần so với mổ đẻ có chuyển dạ và cao gấp 1,9 lần so với đẻ thường.
Trong thời kỳ bào thai, phổi bị dịch lấp đầy nên quá trình trao đổi khí phụ thuộc vào bánh rau. Khi bánh rau ngừng hoạt động chức năng, phổi phải đảm nhiệm vai trò này. Trong cuộc đẻ thường, tử cung liên tục co làm ảnh hưởng quá trình trao đổi khí của bánh rau, gây tình trạng giảm oxy của thai nhi, do đó phế nang phải được thông khí và máu qua phổi được tăng cường.
Bên cạnh đó, quá trình chuyển dạ kích thích tăng sản xuất adrenalin của thai nhi và tăng giải phóng hormone thyrotropin của bà mẹ, là bước chuẩn bị để phổi bắt đầu thực hiện chức năng hô hấp. Ở trẻ đẻ mổ chủ động không có quá trình này, dẫn đến phổi trẻ khi sinh ra chứa nhiều dịch hơn, dễ bị mắc các vấn đề hô hấp sau sinh.
Bình Minh (Theo NDTV, Hinhustan Times, Independent)