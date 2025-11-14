Bác sĩ bệnh viện tâm thần nhận 'lót tay' cho phạm nhân ra ngoài

Hà NộiBác sĩ Hà Huy Dũng và hai đồng nghiệp đã nhận tiền rồi cho 16 phạm nhân, bị can đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được ra ngoài; có người gây thêm án.

Ngày 14/11, ông Hà Huy Dũng (55 tuổi, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương) và Vũ Quyết Tiến (34 tuổi, cựu Phó khoa) bị TAND Hà Nội tuyên phạt lần lượt 14 năm 6 tháng và 7 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Hoàng Lại Nam (47 tuổi, trú Hà Nội) bị phạt 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ và 5 năm tù Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy; Trần Thanh Tùng (51 tuổi) lĩnh 4 tháng tù vì tội Không tố giác tội phạm.

Cùng vụ án, 9 người bị xác định Đưa hối lộ gồm Cao Xuân Hùng (44 tuổi, trú Lạng Sơn) bị phạt 18 tháng tù; Trịnh Trọng Phương (51 tuổi, trú Hà Nội) 3 năm tù; Chu Đình Thực (41 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Vũ Mạnh Cường (39 tuổi) 18 tháng; Đặng Ngọc Diệp (46 tuổi) 3 năm; Thái Huy (45 tuổi) 18 tháng; Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi) 30 tháng; Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi) 26 tháng và Nguyễn Văn Thao (41 tuổi) 18 tháng tù.

Những người này đều có từ 2 đến 5 tiền án, hoặc đang bị khởi tố trong các vụ án, nhưng do mắc bệnh nên được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Nhận hối lộ theo tháng, trích lại biếu Giám đốc bệnh viện

Theo quy định, những bệnh nhân thuộc nhóm này phải được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình điều trị, không được ra khỏi khu vực điều trị. Tuy nhiên, từ tháng 3/2023, bác sĩ Hà Huy Dũng (Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc) bị cáo buộc đã nhận tiền của 16 bệnh nhân hoặc người nhà để cho họ ra ngoài. Mỗi lần nhận từ 13 đến 116 triệu đồng.

Tại tòa, ông Dũng thừa nhận hành vi, khai hàng tháng nhận tiền của phạm nhân hoặc bị can điều trị bắt buộc, khoảng 10 triệu đồng mỗi người.

Theo cáo buộc, các "bệnh nhân" đưa tiền cho một trong ba người: ông Dũng, Phó khoa Tiến hoặc Bùi Ngân Hà (Điều dưỡng trưởng, đang bỏ trốn). Ai phụ trách điều trị bệnh nhân nào thì người đó nhận tiền.

Từ khoảng năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình mỗi tháng ba người này nhận tổng khoảng 200 triệu đồng. Họ thống nhất mỗi người hưởng khoảng 20 triệu, còn lại chia cho 30 nhân viên của khoa, mỗi người 3-4 triệu đồng/tháng.

Ông Dũng còn khai mỗi lần đưa Giám đốc Nguyễn Mạnh Phát 20-40 triệu đồng; Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại 5-10 triệu. Dịp lễ, Tết, số tiền có thể lên 200 triệu cho giám đốc, 100 triệu cho phó giám đốc.

Việc nhận và chia tiền chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép, không có tài liệu chứng minh. Do đó, cơ quan công tố cáo buộc tổng số tiền ông Dũng nhận hối lộ là gần 900 triệu đồng; Tiến 335 triệu; Hà 316 triệu đồng.

Tháng nào bệnh nhân của ông Dũng, Tiến hoặc bà Hà phụ trách đưa nhiều hơn, họ sẽ đưa lại cho nhau để cùng chia và bớt phần biếu lãnh đạo viện, theo VKS.

Ngày 7/8, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để tiếp tục xử lý.

Bệnh nhân ra ngoài gây thêm án, xuất ngoại

Cáo trạng xác định, trong số các bệnh nhân, Cao Xuân Hùng (năm 2017 bị khởi tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2018 được áp dụng chữa bệnh bắt buộc) đã đưa hối lộ 20 triệu đồng cho Trưởng khoa Dũng. Trong lần được ra ngoài, Hùng thực hiện thêm một vụ lừa đảo, bị Công an Lạng Sơn khởi tố, bắt giam tháng 1/2024.

Tương tự, bệnh nhân Chu Đình Thực đưa 30 triệu đồng và khi được cho ra ngoài đã phạm thêm tội Đánh bạc, bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố tháng 11/2023. Đặc biệt, bệnh nhân Hoàng Lại Nam nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài, phạm thêm tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

"Khi thực hiện các hành vi trên, các bị cáo đều đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", VKS nêu.

Theo hồ sơ, trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra trực tiếp đến Khoa Điều trị bắt buộc để điểm danh các bệnh nhân. Kết quả ngày 22/11/2024 cho thấy toàn bộ bệnh nhân thuộc diện trên không có mặt tại khu điều trị bắt buộc. Trong 5 lần kiểm tra tiếp theo, có 5 người tiếp tục vắng mặt.

Trong vụ án còn 6 bệnh nhân khác bị truy tố về tội Đưa hối lộ nhưng không có mặt tại khu chữa bệnh, hiện bị truy nã.

Hải Thư