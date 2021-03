Bác sĩ bán vé số giúp bệnh nhân nhồi máu cơ tim

TP HCMNgười phụ nữ bán vé số lên cơn đau tim, hôn mê, nguy cơ tử vong cao, bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức vừa cấp cứu cho bà vừa giúp bán vé số.

3h sáng 11/3, bà Sáu, 60 tuổi, được chồng đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu vì đau ngực, khó thở không chịu nổi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim độ ba, thở máy không xâm lấn, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong trong đêm.

Tại khoa Hồi sức Tim mạch, sau khi khám và cho bệnh nhân dùng thuốc, bác sĩ Lê Duy Lạc, phó trưởng khoa, mời người nhà đến để giải thích bệnh và đưa ra cách điều trị. Chồng bệnh nhân là cụ ông 82 tuổi, vóc dáng gầy yếu, chống gậy đến gặp bác sĩ.

Nhớ lại thời điểm đó, bác sĩ Lạc chia sẻ anh không thể quên được ánh mắt buồn bã và bối rối của người chồng. Nghe bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của vợ, cần ít nhất khoảng hơn 10 triệu (ngoài số tiền bảo hiểm y tế sẽ chi trả) để nong tim khẩn cấp, ông cụ rơm rớm, nói trong bất lực rằng mình không có tiền.

Ông kể vợ chồng có một người con nhưng đã mất khi mới 25 tuổi. Từ quê nhà Trà Vinh, không ruộng vườn, hai ông bà dắt díu nhau lên Sài Gòn ở trọ. Ông làm thợ mộc, phụ hồ còn bà đi làm cỏ mướn. Bảy năm nay ông già yếu không làm nổi, bà chuyển sang bán vé số. Trước Tết, ông phát bệnh đau bao tử phải mổ, nằm một chỗ.

Mỗi ngày bà Sáu đi bán vé số, thu nhập trung bình 100.000 đồng, lo thuốc thang, ăn uống, nhà trọ... cho hai người, không dư được đồng nào. Sáng nay, bà vừa đi lấy 150 tờ vé từ đại lý về, chưa kịp đi bán thì ngã quỵ. Giờ đại lý không cho trả lại, ông ốm yếu chẳng thể đi bán lẻ. Tập vé số là tài sản lớn nhất của vợ chồng ông.

"Giờ mà bà ấy nằm xuống đây thì tui không biết tính sao. Trăm bề nhờ bác sĩ ráng cứu lấy vợ tôi", cụ ông nói với bác sĩ Lạc.

Cuộc "mua bán vé số" đặc biệt diễn ra ngay trong phòng bệnh, sau khi tính mạng bà Sáu đã được cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước hoàn cảnh quá khó khăn của đôi vợ chồng già, bác sĩ Lạc đã bỏ tiền túi mua lại tất cả vé số cho ông cụ. Anh cho biết lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là cứ mua, để ông giảm bớt gánh nặng tâm lý trước và có ngay một số tiền nhỏ phòng trường hợp cần.

Đồng thời, trong lúc ông cụ về nhà trọ lấy vé số, bác sĩ Lạc vừa tiếp tục hồi sức, vừa chụp hình tóm tắt bệnh lý, hoàn cảnh bệnh nhân gửi tới phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện quận Thủ Đức, để tìm cách giúp. Đến 5h sáng, phòng Công tác phản hồi đã có nhà hảo tâm hứa hỗ trợ chi phí cho ca mổ. Ê kíp can thiệp mạch vành khởi động, tranh thủ "giờ vàng" cứu bệnh nhân.

Bà Sáu được khẩn trương chụp mạch vành DSA, kết quả cho thấy bị nghẽn hoàn toàn một mạch vành, các mạch máu còn lại cũng hẹp nặng. Sau 20 phút, kíp can thiệp đặt thành công một stent thông lại mạch máu cho bệnh nhân. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe, ngồi được và không phải thở oxy.

Khi ông cụ mang tập vé số tới bệnh viện trao cho bác sĩ Lạc, cũng là khi trái tim bà Sáu được tái tưới máu, đập đều trong lồng ngực.

Một số điều dưỡng, bác sĩ trong khoa Hồi sức Tim mạch đã mua khoảng 20 tờ vé số cho ông cụ. Một bệnh nhân đang nằm giường kế bên chứng kiến câu chuyện đã mua 30 tờ, song "nhờ bác sĩ cho nợ" vì nằm viện không mang theo tiền, hứa hôm nào tái khám nhất định sẽ trả. Bác sĩ Lạc đồng ý ngay. Còn hơn 100 tờ vé số, anh đăng lên nhóm liên lạc nội bộ bệnh viện "rao bán". Chỉ sau vài chục phút, toàn bộ vé số không những bán hết mà còn dư 500.000 đồng. Số tiền dư được giao ngay cho ông cụ.

Cụ ông ngồi chờ vợ thay quần áo bệnh nhân để về nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hiện, bà Sáu đã tỉnh táo, khỏe mạnh, xuất viện ngày 15/3. Ngoài số tiền bảo hiểm y tế chi trả, chi phí còn lại do Bệnh viện quận Thủ Đức miễn giảm và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Một bác sĩ khoa Sản đã kêu gọi quyên góp và trao cho ông bà 9,2 triệu đồng. Số tiền này, ông bà Sáu dự định trang trải chi phí sinh họat, nhà trọ và thuốc men trong những ngày dưỡng bệnh, chưa đi bán vé số trở lại.

Bác sĩ Lạc cho biết bệnh nhân được can thiệp động mạch vành hiệu quả, cứu sống lúc nguy cấp, hậu phẫu sẽ được dùng thuốc điều trị nội mạch. Tuy nhiên, trái tim bà vẫn còn hai mạch máu hẹp nặng, nguy cơ tái nhồi máu cơ tim vẫn còn. Do đó, để sửa chữa hoàn toàn các mạch hẹp, bà còn cần đặt thêm hai stent nữa. Chi phí cho hai ca can thiệp này khá lớn, gia đình bệnh nhân không có khả năng chi trả.

Thư Anh