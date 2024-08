Bác sĩ Ấn Độ đình công để phản đối vụ đồng nghiệp bị cưỡng bức, sát hại

Bác sĩ Ấn Độ dừng toàn bộ dịch vụ không khẩn cấp trên cả nước 24 giờ, để lên án vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ đồng nghiệp ở Kolkata

Theo Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), cuộc đình công 24 giờ bắt đầu từ 6h ngày 17/8, sẽ dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh không khẩn cấp và thăm khám ngoại trú trên toàn quốc. Tại các khoa cấp cứu ở các bệnh viện, vẫn có nhân viên y tế hoạt động.

"Nữ giới chiếm phần lớn trong số các nhân viên y tế ở đất nước này. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi đảm bảo an toàn cho họ", Chủ tịch IMA R.V.Asokan tuyên bố hôm 16/8.

Dự kiến có hơn một triệu nhân viên y tế Ấn Độ tham gia cuộc đình công 24 giờ.

Các y bác sĩ Ấn Độ biểu tình trên đường phố Kolkata ngày 16/8. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình ở Ấn Độ nổ ra sau khi một nữ bác sĩ nội trú 31 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại tại bệnh viện công ở thành phố Kolkata. Cảnh sát đã thông báo danh tính một nghi phạm là Sanjoy Roy, người đàn ông làm tình nguyện viên tại bệnh viện.

Vụ án đang được Cục Điều tra Trung ương (CBI) xem xét, theo lệnh từ Tòa án Tối cao Kolkata. "Chúng tôi đã xác định được ít nhất 30 nghi phạm và bắt đầu thẩm vấn họ", quan chức CBI cho biết ngày 16/8.

IMA yêu cầu chính quyền Ấn Độ đảm bảo an ninh cho bệnh viện tương đương các biện pháp được áp dụng ở sân bay. Hiệp hội yêu cầu bệnh viện phải được coi là khu vực an toàn, có camera giám sát và tăng cường nhân viên an ninh. Các y bác sĩ cũng kêu gọi điều tra toàn diện, nhanh chóng về tội ác "man rợ" với nữ bác sĩ ở Kolkata và bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân.

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ. Năm 2022, nước này trung bình xảy ra gần 90 vụ hiếp dâm mỗi ngày. Các bác sĩ cho biết họ còn phải đối mặt mối đe dọa bạo lực tại nơi làm việc từ chính gia đình bệnh nhân, đặc biệt khi họ phải nhận tin xấu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/NDTV)