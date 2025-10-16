Bác sĩ 93 tuổi có con với vợ trẻ nhờ tinh trùng hiến tặng

AustraliaSau khi chào đón con trai đầu lòng vào năm ngoái nhờ tinh trùng hiến tặng, bác sĩ John Levin, 93 tuổi, và người vợ kém hơn 50 tuổi cho biết đang bàn bạc về việc có thêm con, mong là một bé gái.

Cặp vợ chồng chênh nhau 56 tuổi tại Melbourne chào đón bé Gabby vào tháng 2/2024, là con trai thứ ba của bác sĩ Levin. Cậu bé chào đời chỉ 5 tháng trước khi người con trai cả của ông, Greg, qua đời ở tuổi 65 vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên.

Ông Levin và bà Lu gặp nhau sau khi người vợ đầu của ông qua đời. Cảm thấy cô đơn, ông quyết định học tiếng Quan Thoại và bà Lu chính là gia sư. "Ông ấy là một học trò rất tệ", bà Lu kể lại với Herald Sun. "Sau buổi học thứ ba, tôi đã khuyên ông ấy dừng lại vì không muốn lãng phí tiền của ông".

Tuy nhiên, ông Levin vẫn tìm cớ gặp gỡ và mời bà Lu đi ăn tối. Họ nhanh chóng dọn về sống chung, kết hôn tại Las Vegas vào năm 2014. Ban đầu, cặp đôi không có ý định sinh con. Suy nghĩ này chỉ nảy sinh trong thời gian Melbourne phong tỏa vì đại dịch Covid-19. "Tôi chợt nhận ra nếu một ngày nào đó mất đi chồng, tôi vẫn muốn giữ lại một phần của ông ấy trên thế giới này", bà Lu chia sẻ.

Bác sĩ Levin cùng vợ và con trai. Ảnh: David Caird

Họ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ tinh trùng hiến tặng và thành công ngay trong lần đầu tiên. Chia sẻ trên chương trình radio Nova’s Jase and Lauren, bác sĩ Levin mô tả cảm giác lần đầu ôm con trai là "không thể tin được". Về phần mình, bà Lu nói đùa rằng chồng là một ông bố "cổ hủ" và "không thay tã".

Sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi khiến nhiều người nhầm lẫn ông Levin là ông nội hoặc ông cố của con trai. "Khi chúng tôi giải thích, họ rất ngạc nhiên", bà Lu nói. "Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng là những lựa chọn khiến mình hạnh phúc".

Hiện, vợ chồng bà Lu bàn bạc về việc sinh thêm một bé gái. Dù tuổi tác của ông Levin là một trở ngại, vị bác sĩ chuyên ngành y học chống lão hóa vẫn duy trì lối sống lành mạnh để giữ sự trẻ trung. Ông đến phòng gym hai lần một tuần, ăn chay, không uống rượu hay hút thuốc và thường đi bộ đi làm. Levin đặt mục tiêu sống đến sinh nhật lần thứ 21 của con trai Gabby, khi đó ông sẽ 113 tuổi. Một cột mốc quan trọng khác ông muốn chứng kiến là lễ trưởng thành Bar Mitzvah của Gabby để cùng con trai đọc kinh Torah.

Sinh con bằng tinh trùng hiến tặng là phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, mang lại hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh do người chồng không có tinh trùng hoặc chất lượng tinh trùng quá yếu. Đây cũng là giải pháp cho phụ nữ đơn thân hoặc các cặp đôi đồng giới nữ mong muốn có con. Quá trình này bắt đầu bằng việc người hiến tặng, thường là nam giới khỏe mạnh, trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe thể chất, tâm lý và sàng lọc bệnh di truyền. Tinh trùng sau đó được trữ đông tại các ngân hàng tinh trùng uy tín và được lựa chọn dựa trên các đặc điểm phù hợp với người nhận.

Về lợi ích, phương pháp này mở ra cơ hội làm cha mẹ cho những người không thể có con theo cách tự nhiên, đồng thời giảm thiểu nguy cơ di truyền các bệnh lý từ phía người cha. Tuy nhiên, các nguy cơ tiềm ẩn cũng cần được xem xét, bao gồm khả năng lây truyền các bệnh nhiễm trùng nếu quá trình sàng lọc không kỹ lưỡng và những thách thức về tâm lý, xã hội liên quan đến việc đứa trẻ không cùng huyết thống di truyền với người cha. Một rủi ro khác là sự giới hạn về thông tin của người hiến tặng, có thể ảnh hưởng đến việc truy cứu lịch sử y tế gia đình sau này.

Bác sĩ 93 tuổi chơi đùa cùng con trai. Ảnh: David Caird

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi cần được tư vấn tâm lý kỹ càng trước khi quyết định để chuẩn bị tinh thần cho mọi khía cạnh của việc nuôi dạy một đứa trẻ. Việc lựa chọn các cơ sở y tế và ngân hàng tinh trùng có uy tín, tuân thủ quy trình sàng lọc nghiêm ngặt là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn.

Bình Minh (Theo News, Herald Sun)