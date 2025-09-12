Bác sĩ 91 tuổi được trao giải Cống hiến trọn đời

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối được trao giải "Cống hiến trọn đời" vì những đóng góp đối với ngành y tế Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, được trao giải Cống hiến trọn đời (Lifetime Achievement Award) tại lễ bế mạc Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 do Bộ Y tế phối hợp Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức, tối 11/9.

Đây là giải thưởng uy tín, là sự ghi nhận của Bộ Y tế và Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

GS Hối sinh năm 1934 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1960, làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM giai đoạn 1993-2007. Ông là nhà quản lý, một nhà giáo và thầy thuốc.

Trong sự nghiệp, GS Hối hướng dẫn 23 luận án tiến sĩ, 9 chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp I và nội trú. Ông chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

Ngoài ra, giáo sư Hối đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu và là Chủ tịch của nhiều hội thảo về lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

Ông đã được trao Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 1985; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002 và 2009; Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996; Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006; Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004, vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.

Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 thu hút trên 1.500 đại biểu từ hơn 30 quốc gia, gồm các diễn giả, nhà quản lý, lãnh đạo bệnh viện hàng đầu trong khu vực và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ y tế tên tuổi trên thế giới tham dự.

Hội nghị nhằm giúp chủ sở hữu bệnh viện, giám đốc điều hành, giám đốc, bác sĩ và các lãnh đạo y tế hiểu biết về tư duy quản lý lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, an toàn và trải nghiệm của người bệnh, trải nghiệm nhân viên y tế, hệ thống thực hành và các giải pháp tốt nhất từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra diễn đàn kết nối ở châu Á.

Mỹ Ý