Bác sĩ 4 bệnh viện hợp sức cứu người đàn ông bị lóc da đùi

Kíp bác sĩ tuyến cuối TP HCM đang trực luân phiên tại Côn Đảo vừa phẫu thuật thành công, giúp người đàn ông 45 tuổi bị kẹp nát đùi bảo tồn được chân.

Ngày 25/12, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là ca chấn thương phức tạp, được xử lý thành công ngay trong những ngày đầu đợt luân phiên bác sĩ thứ 5 ra huyện đảo. Bệnh nhân hiện qua cơn nguy kịch, bảo tồn được chi thể và kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng. Ba ngày sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục điều trị gần gia đình.

Trước đó, người đàn ông này gặp tai nạn lao động trên biển, bị hai ghe ép chặt gây chấn thương nặng vùng đùi. Nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng nguy kịch do mất máu nhiều, da đùi bị lóc rộng, đối mặt nguy cơ mất chân và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các bác sĩ trực cấp cứu lập tức hồi sức, ổn định hô hấp, tuần hoàn và đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Ca phẫu thuật là sự phối hợp khẩn cấp giữa đội ngũ y tế tại chỗ cùng 4 bác sĩ chuyên khoa sâu đang làm nhiệm vụ luân phiên, gồm bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình), Bùi Minh Tín (Bệnh viện Bình Dân), Phan Anh Vũ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) và Lê Sỹ Tiến (Bệnh viện Lãnh Binh Thăng).

Êkíp ghi nhận đây là tổn thương hiếm gặp tại tuyến đảo. Vết lóc da kéo dài từ bẹn xuống gối, tổn thương sâu làm đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi. Các phẫu thuật viên cầm máu, cắt lọc mô dập nát, làm sạch vết thương và phục hồi các bó cơ. Để hạn chế nguy cơ hoại tử, bác sĩ thực hiện khâu da thưa bảo tồn vạt da, đặt mục tiêu giữ lại khả năng đi lại, lao động cho ngư dân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM đánh giá kết quả điều trị minh chứng cho hiệu quả của mô hình tăng cường nhân lực chuyên môn cao ra hải đảo. Việc đưa bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn như Chấn thương Chỉnh hình, Bình Dân ra tuyến đầu giúp nâng cao năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ, đặc biệt ở nơi không có tuyến sau hỗ trợ gần kề như Côn Đảo.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn tại TP HCM ra Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo bắt đầu từ tháng 9, mỗi đợt kéo dài một tháng. Hoạt động này nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng y tế biển đảo, đảm bảo người dân và du khách được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất.

Lê Phương