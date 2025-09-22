Bác sĩ 100 tuổi vẫn hành nghề ở Nhật

Dù đã 100 tuổi, có gần 80 năm thâm niên, bác sĩ Kasamatsu ở tỉnh Wakayama tiếp tục khám bệnh, hỗ trợ sức khỏe cho người dân địa phương.

Ba ngày một tuần, bác sĩ Teru Kasamatsu lại đến bệnh viện Kasamatsu ở Kainan, tỉnh Wakayama, để khám ngoại trú, chủ yếu cho bệnh nhân quen.

"Huyết áp của ông hơi cao", nữ bác sĩ tóc bạc phơ mỉm cười nói với bệnh nhân khi kiểm tra bệnh án. "Lần sau ông nhớ mang sổ khám chữa bệnh nhé".

Nữ bác sĩ 100 tuổi này đã khám chữa bệnh được gần 80 năm. Con trai thứ hai của cụ là ông Satoshi, 68 tuổi, làm giám đốc bệnh viện. Con dâu là Hitomi, 61 tuổi, trưởng khoa điều dưỡng. Hai người rất tin tưởng cụ.

"Bà ấy rất giỏi, có thể tạo bầu không khí thoải mái để trò chuyện, khiến bệnh nhân rất tin tưởng", ông Satoshi nói. "Bà ấy đề cập đến những vấn đề rất nhỏ nhặt, giúp xoa dịu nỗi lo của bệnh nhân".

Theo số liệu được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, tính đến cuối năm 2022, Nhật Bản có 340.000 bác sĩ, trong đó 86 người trên 98 tuổi.

Cụ bà Kasamatsu (giữa) làm việc tại bệnh viện Kasamatsu ở Kainan, Wakayama, ngày 5/9. Ảnh: Yomiuri

Cụ bà Kasamatsu sinh năm 1925, quyết định theo đuổi ngành y từ thời trung học. Bà học tập chăm chỉ và trở thành bác sĩ năm 1948, rồi kết hôn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Shigeru một năm sau đó. Khi ông Shigeru tiếp quản bệnh viện Kasamatsu từ bố, bà bắt đầu đến cơ sở này làm việc cùng chồng.

Hai vợ chồng cùng nhau điều hành bệnh viện và nuôi dạy ba người con. Đôi khi bà khám chữa bệnh cho 120 bệnh nhân mỗi ngày. Vì bệnh viện thường tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, nên bà thường xuyên phải thức trắng đêm để phẫu thuật.

Ông Shigeru qua đời năm 2012 ở tuổi 91. Cụ bà Kasamatsu hiện sống một mình tại nhà riêng nằm cạnh bệnh viện. Dù từng mắc ung thư và đã 100 tuổi, cụ bà có thể đi lại bình thường mà không cần gậy chống, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cụ bà chia sẻ bí quyết sống lâu và khỏe mạnh nằm ở chế độ ăn uống. "Ăn nhiều rau, như rau chân vịt, súp lơ xanh, bắp cải và đậu bắp. Ăn rau giúp hạ đường huyết, rất tốt", bà nói.

Cụ còn có thói quen giải câu đố toán học hai giờ mỗi ngày để giữ đầu óc luôn minh mẫn, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Sở thích của bà là chơi piano, sau khi bắt đầu tập chơi ở tuổi 70. Bà cũng nỗ lực cập nhật kiến thức y khoa bằng cách đọc tài liệu mỗi khi có thời gian và chưa có ý định nghỉ hưu. "Tôi không hề cảm thấy yếu, mệt", cụ bà nói.

Đức Trung (Theo Yomiuri, Asahi)