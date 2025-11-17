Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Trị có tân chủ tịch tỉnh

HĐND ba tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Quảng Trị ngày 17/11 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phạm Hoàng Sơn và Lê Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND tỉnh với tất cả đại biểu có mặt tán thành. Phát biểu nhậm chức, ông Tuấn nói sẽ tận tâm vì lợi ích nhân dân, thúc đẩy tinh thần dấn thân, sáng tạo và trách nhiệm trong bộ máy.

Ông Vương Quốc Tuấn 48 tuổi, quê Bắc Ninh, tiến sĩ quản trị kinh doanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 13. Ông từng làm Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (cũ), Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước khi địa phương này sáp nhập với Bắc Giang. Tháng 7/2025, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới; hai ngày trước khi được bầu ở Thái Nguyên, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập Thái Nguyên (cũ) và Bắc Kạn, rộng 8.375 km2, dân số 1,8 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh cuối tháng 9 đặt mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao trước 2030 và là tỉnh phát triển, thu nhập cao trước 2045.

Cũng trong sáng 17/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Nhận nhiệm vụ, ông Sơn nói Bắc Ninh đang đứng trước vận hội lớn song nhiều thách thức. Ông cam kết cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng "nhanh nhất, thực chất nhất", giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đưa Bắc Ninh vào nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Ông Sơn cho biết tỉnh sẽ ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng và quốc gia; đồng thời nâng cao hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, không gian công cộng để xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Ông Phạm Hoàng Sơn 49 tuổi, quê Thái Nguyên; thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên (cũ). Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn hồi tháng 7, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mới; và được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ba ngày trước.

Bắc Ninh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ), diện tích 4.718 km2, dân số 3,6 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh cuối tháng 9 đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030, hướng tới một đô thị xanh, văn minh, đậm bản sắc Kinh Bắc vào 2045.

Ông Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 17/11. Ảnh: Đắc Thành

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị bầu ông Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Vinh cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh kế thừa và phát huy kết quả của các thế hệ lãnh đạo, đồng thời nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Ông khẳng định sẽ làm việc tận tâm, tận lực, đề cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Hồng Vinh 51 tuổi, quê Nghệ An, thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó chủ tịch thường trực, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 1/2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giữa tháng 10 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9-10% mỗi năm; thu ngân sách giai đoạn 2026-2030 đạt 75.000-80.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, GRDP của tỉnh theo giá hiện hành đạt 227.000-238.000 tỷ đồng, kinh tế số đóng góp 15-20%, GRDP bình quân đầu người 137-145 triệu đồng, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Vũ Tuân - Đắc Thành