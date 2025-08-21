Bắc Ninh, Thái Nguyên ngập, sạt lở vì mưa lớn

Mưa trên 200 mm gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực ở Bắc Ninh, Thái Nguyên; nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông ách tắc.

Từ đêm 20/8, trung du và miền núi Bắc Bộ có mưa lớn 50-120 mm, cục bộ hơn 250 mm do tác động gió đông nam từ biển và khối không khí lạnh. Lượng mưa từ 19h ngày 20/8 đến 8h sáng 21/8 tại Sơn Động (Bắc Ninh) là 243 mm, Nhất Hòa (Lạng Sơn) 123 mm, Bắc Quang (Tuyên Quang) 113 mm. Lũ trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn, Chũ dâng nhanh với biên độ 2-8 m, đang ở mức báo động một, hai.

Tại Bắc Ninh (vùng núi tỉnh Bắc Giang cũ), nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ. Xã Tây Yên Tử ngập 16/16 ngầm tràn, ba thôn bị cô lập; nước đã tràn vào một số hộ dân ở thôn Thống Nhất. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ di dời, bảo đảm an toàn. Các xã Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn cũng bị ngập, lũ tràn vào các tuyến đường kèm theo đất đá. Trên quốc lộ 31 và tỉnh lộ 291 đã ghi nhận sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm phường Bắc Kạn bị ngập, giao thông ùn tắc cục bộ.

Mưa lũ tại xã Tuấn Đạo, Bắc Ninh. Ảnh: Xã Tuấn Đạo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến hết 22/8, khu vực tiếp tục có mưa 50-120 mm, cục bộ trên 250 mm. Trong đợt mưa này có thể xảy ra mưa cường suất hơn 100 mm trong ba giờ, gây lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Đỉnh lũ ở thượng lưu đạt mức báo động một, hai; hạ lưu ở báo động một, trên báo động một.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức cao được cảnh báo tại nhiều xã: Chợ Mới, Dân Tiến, Kim Phượng, La Hiên, Nghinh Tường, Quang Sơn, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Võ Nhai, Yên Trạch (Thái Nguyên); Bằng Mạc, Nhất Hòa, Tân Thành, Tân Tri, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Xuân Dương, Yên Bình (Lạng Sơn); Kiên Lao, Sơn Động (Bắc Ninh).

Gia Chính