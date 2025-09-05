Bắc Ninh quy hoạch khu đô thị sân bay gần cảng hàng không Gia Bình

Phân khu đô thị Nam sông Đuống khu 2 vừa được duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, định hướng là khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (phân khu 2) tỷ lệ 1/2000. Đây là bước quan trọng làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, giáp cao tốc Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía bắc, giáp TP Hải Phòng về phía đông. Tính chất là khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế, đô thị trong công viên, có tính phức hợp, mật độ cao, đô thị dọc theo mô hình TOD.

Ngoài ra, phân khu này còn quy hoạch khu thương mại tự do - phi thuế quan; khu logistic đa phương thức, cảng cạn phục vụ đường sắt cao tốc; công viên phần mềm; trung tâm hội nghị, triển lãm; văn phòng, khách sạn; khu nhà ở phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp...

Quy mô dân số có thể đạt 750.000-800.000 người đến năm 2050, gồm cả người dân thường trú, người lao động, khách du lịch.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch trong thời gian không quá 9 tháng. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định.

Cách Hà Nội khoảng 40 km, cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng diện tích gần 1.900 ha. Đầu tháng 8, Bộ Tài chính nhận đề xuất đầu tư dự án từ Tập đoàn Masterise - doanh nghiệp trong nước đầu tiên muốn thực hiện dự án này.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của Thủ đô. Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Bắc Ninh sáp nhập với Bắc Giang, lấy tên là Bắc Ninh. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Ngọc Diễm