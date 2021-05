Bắc Ninh giãn cách một huyện, Điện Biên phong tỏa xã

Huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) với hơn 64.000 hộ, trên 191.000 nhân khẩu, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 14h ngày 15/5.

Ông Vương Quốc Tuấn , Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đưa ra quyết định trên trong bối cảnh dịch Covidd-19 trên địa bàn "đang hết sức căng thẳng, diễn biến theo chiều hướng xấu".

Đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 192 ca dương tính trong đợt dịch lần này, nhiều nhất trong các tỉnh, thành; trong đó huyện Yên Phong là vùng dịch lớn thứ hai trên địa bàn với 16 ca .

Ngày 9/5, Bắc Ninh đã quyết định cách ly y tế huyện Thuận Thành với hơn 180.000 dân. Trưa 12/5, tỉnh phong tỏa khu ký túc xá Công ty Canon; chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview với tổng số 396 phòng và 1.300 người; xóm Chùa, khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh với 300 người.

Trước đó, từ ngày 7/5, bốn huyện Lương Tài, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh giãn cách theo chỉ thị 15.

Chốt kiểm soát dịch tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Dũng Vũ

Điện Biên, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ với hơn 6.000 dân bị phong tỏa từ 18h ngày 14/5, sau khi ghi nhận hai ca nhiễm Covid-19 là giáo viên trường Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong.

Ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Sa Phìn, cho biết các lực lượng đang truy vết người tiếp xúc gần với ca nhiễm, hiện đã xác định được khoảng 250 F1. "Từ chiều qua, bốn chốt kiểm soát được lập ở quốc lộ 4H và đường dẫn vào trung tâm thôn, lực lượng trực chốt bao gồm công an, dân quân và người dân các bản", ông Hòa nói.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên đã đình chỉ công tác đối Hiệu trường Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong vì để xảy ra lây lan dịch bệnh.

Quá trình truy vết xác định, tối 5/5, "bệnh nhân 3758" cùng hai giáo viên của trường đã tham gia liên hoan tại nhà một người dân tại bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn. Tại đây họ tiếp xúc khoảng 25 người, trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn và một cán bộ Trạm Y tế xã.

Tỉnh Điện Biên cũng đã phê bình huyện Nậm Pồ vì không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo chống dịch. Các cá nhân, tập thể như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ; lãnh đạo xã Si Pa Phìn bị đề nghị xem xét trách nhiệm.

Liên quan đến hai ca nhiễm trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên phát thông báo khẩn tìm người đến 9 địa điểm trong hai ngày.

Ngày 1/5, tỉnh tìm người đến quán phở Châu Hoàng (đối diện Toà án nhân dân tỉnh) trong khoảng từ 7h đến 7h30 ngày 1/5; khu du lịch sinh thái Him Lam, phường Him Lam (TP Điện Biên Phủ) từ 9h đến 13h; phòng khám thai bác sĩ Nhung, phường Him Lam từ 16h đến 17h30; quán chè Thuỷ C, chợ Trung tâm 1 từ 17h đến 17h30; quán cà phê King Coffe từ 9h đến 9h30.

Ngày 2/5, tỉnh tìm người đến siêu thị Hoa Ban, TP Điện Biên Phủ từ 8h20 đến 9h và từ 16h đến 17h; quán bia Quyết, phường Mường Thanh từ 15h30 đến 16h; khoảng 9h, ngày 3/5 ở quán bánh cuốn đường 15 m, TP Điện Biên phủ; ngày 5/5 tại cây xăng ngã ba Nà Hỳ, Nậm Pồ lúc 15h30.

Những người đến các địa điểm trong khung giờ trên khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

Đến trưa 15/5, Điện Biên ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 trên tổng số 824 ca ở 26 tỉnh thành tính từ ngày 27/4.

Gia Chính