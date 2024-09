Bắc Ninh giảm 20% số người chết vì tai nạn giao thông

Bắc NinhSau một năm triển khai "tỉnh an toàn giao thông", tai nạn giao thông ở Bắc Ninh giảm 16% số vụ, 20% số người chết, 19% người bị thương.

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết một năm xây dựng "tỉnh an toàn giao thông" do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.

Kế hoạch xây dựng "tỉnh an toàn giao thông" (ATGT) được Bắc Ninh thực hiện từ năm 2023, với mục tiêu thay đổi tình hình trật tự an toàn giao thông; lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi tham giao thông; khơi dậy niềm tự hào, hình thành đặc trưng "văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh; quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo lái xe, kiểm định phương tiện; ứng dụng triệt để công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông.

Sau một năm triển khai, các mục tiêu cơ bản trong xây dựng "Tỉnh ATGT" đã hoàn thành. Ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh. Cán bộ, đảng viên, giáo viên đã thực hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng "Tỉnh ATGT", tỷ lệ đảng viên vi phạm rất thấp. Đài truyền hình tỉnh hàng tuần chạy chữ thông báo đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, bộ mặt trật tự ATGT của tỉnh chuyển biến tích cực. Tổ chức giao thông được rà soát kỹ lưỡng, các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông được xử lý 100%; lắp 100% gờ, gồ giảm tốc từ ngõ ra đường (lắp thêm 6.010 điểm). Hạ tầng giao thông được tăng cường, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành; một số bất cập tồn tại nhiều năm đã được khắc phục.

Lực lượng cảnh sát giao thông chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang ứng dụng công nghệ. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm tăng cao so với trước khi thực hiện Tỉnh ATGT. Số trường hợp bị xử phạt là 45.401, với số tiền 103,5 tỷ (tăng 101% so với trước khi xây dựng Tỉnh ATGT). Riêng xử phạt nồng độ cồn 15.067 trường hợp (tăng 146%), xử phạt tốc độ 5.654 trường hợp, tăng hơn 5 lần. Trên địa bàn không có xe cơi nới thành thùng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết tỉnh sẽ tiếp tục triển khai giải pháp như cấp kinh phí đào tạo, sát hạch bằng lái xe cho toàn bộ công nhân khu công nghiệp; chuyển giao kinh nghiệm cho địa phương khác. Sau mô hình "tỉnh an toàn giao thông", Bắc Ninh sẽ triển khai mô hình "tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh được đầu tư theo mô hình Trung tâm giám sát hai cấp, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản lý trật tự, an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, trong xu thế chung về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao sáng kiến thí điểm mô hình "tỉnh an toàn giao thông" . Là địa phương đầu tiên thí điểm, Bắc Ninh đã triển khai mô hình này với cách làm, bước đi phù hợp, đạt kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt trận tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn nhiều thách thức; ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn còn lớn; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn là vấn đề nhức nhối.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Địa phương tập trung nguồn lực để phát triển kết cầu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực điều hành, quản lý.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các cơ quan hoàn thiện mô hình "tỉnh an toàn giao thông" để nhân rộng với lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp.

Viết Tuân