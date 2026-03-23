Bắc Ninh có thêm bất động sản công nghiệp quy mô 75.000 m2

SCL vừa khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn rộng 75.000 m2 tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

SLP Park Tiên Du nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông chính như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vị trí này hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận chuyển và tiếp cận nguồn lao động kỹ thuật cao từ Hà Nội và vùng lân cận.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển hạ tầng sản xuất và logistics tại Việt Nam.

Lễ khởi công dự án SLP Park Tiên Du tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: SLP

Công trình cung cấp tổ hợp nhà xưởng xây sẵn một tầng với tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) 74.414 m2, bao gồm 8 tòa nhà. Mỗi phân khu có diện tích từ 2.800 đến 3.600 m2, phù hợp nhiều quy mô thuê.

Các nhà xưởng có chiều cao thông thủy 8 m, tải trọng sàn 2-3 tấn mỗi m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành dây chuyền. Khuôn viên tích hợp trung tâm dịch vụ khách hàng hai tầng, hỗ trợ hoạt động quản lý và vận hành, hướng tới mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm và góp phần xây dựng môi trường làm việc cân bằng.

Ngoài ra, SLP áp dụng mô hình "One-Stop Service Station", cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt từ xin cấp phép, hoàn thiện nội khu đến kết nối tài chính và tuyển dụng. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian triển khai và đưa nhà máy vào hoạt động.

SLP Park Tiên Du được định vị là dự án nhà xưởng xây sẵn (RBF) thế hệ mới, phục vụ nhu cầu sản xuất tiên tiến tại miền Bắc Việt Nam. Ảnh: SLP

Dự án đặt mục tiêu đạt được chứng chỉ Leed Gold sau khi hoàn thành, định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Các hạng mục nổi bật gồm hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 130 kWp, hạ tầng sẵn sàng cho trạm sạc xe điện, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường với hàm lượng VOC thấp, cùng các thiết bị tiết kiệm nước. Không gian cảnh quan xanh và khu vực ngoài trời có mái che được tích hợp nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể của dự án.

Ông Đinh Hoài Nam, Trưởng khối Kinh doanh của SLP, cho biết, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển SLP Park Tiên Du nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và mở rộng năng lực phục vụ.

SLP Park Tiên Du là dự án thứ 8 của SLP tại Việt Nam và thứ 4 tại Bắc Ninh, địa phương đang duy trì sức hút lớn với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2025, tỉnh đứng thứ ba cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 18,5 tỷ USD. Nơi đây quy tụ cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn quốc tế, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Lợi thế này giúp địa phương duy trì vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng khu vực phía Bắc.

SLP là một trong những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn (RBW) ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất và chuỗi cung ứng hiện đại. Năm 2025, tỷ lệ lấp đầy danh mục của công ty duy trì trên 97%. SLP là một phần của Ares Management Corporation - tập đoàn quản lý đầu tư thay thế toàn cầu.

Song Anh