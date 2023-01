Bạc Liêu có tân Giám đốc Công an

Đại tá Hồ Việt Triều, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thay đại tá Lê Việt Thắng.

Ngày 30/1, quyết định điều động ông Triều (có hiệu lực từ đầu tháng 2) được thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, trao tại Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ cùng tập thể phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho đại tá Hồ Việt Triều sáng 30/1. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Đại tá Hồ Việt Triều 50 tuổi, quê Bến Tre, xuất thân trong gia đình binh nghiệp, có cha là thiếu tướng Hồ Việt Lắm (Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên cục trưởng An ninh Tây Nam bộ, giám đốc Công an Cà Mau).

Trưởng thành trong lực lượng Công an Cà Mau, đại tá Triều từng đảm nhận các chức vụ Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, Trưởng Công an TP Cà Mau. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công an tỉnh.

Cùng ngày, Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động đại tá Lê Việt Thắng (51 tuổi, quê Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, từ ngày 1/2.

Tỉnh Bạc Liêu có diện tích tự nhiên hơn 2.600 km2, nằm trên bán đảo Cà Mau, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có dân số hơn 900.000 người.

An Minh