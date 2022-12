Bắc Kinh trao thêm quyền cho lãnh đạo Hong Kong

Cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc trao cho lãnh đạo Hong Kong quyền cấm luật sư nước ngoài tham gia các vụ án liên quan tới an ninh quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) ngày 30/12 ra quy định các tòa án Hong Kong phải được trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu phê duyệt trước khi chấp nhận bất kỳ luật sư nước ngoài nào tham gia các vụ án liên quan an ninh quốc gia.

Việc bên công tố và bào chữa sử dụng luật sư nước ngoài từ lâu là một phần trong truyền thống pháp lý ở Hong Kong. Ông Lý nói trong cuộc họp báo ngày 31/12 rằng quy định "có phạm vi áp dụng rất nhỏ" vì họ chỉ xem xét liệu các luật sư nước ngoài có được phép tham gia các vụ án an ninh quốc gia hay không.

"Ngoài các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, họ luôn được chào đón miễn là đáp ứng các thủ tục để được tòa án chấp thuận", ông nói, đề cập tới các luật sư nước ngoài.

Lãnh đạo Hong Kong Lý Gia Siêu phát biểu tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tòa án ở Hong Kong tháng này hoãn phiên xét xử trùm truyền thông Jimmy Lai tới tháng 9 năm sau, để dành thời gian cho NPCSC ra quyết định về vấn đề luật sư nước ngoài. Hồi tháng 11, ông Lý đã đề nghị NPCSC cân nhắc vấn đề sau loạt nỗ lực thất bại của cơ quan tư pháp nhằm ngăn luật sư người Anh Timothy Owen bào chữa cho Lai.

Jimmy Lai bị cảnh sát Hong Kong bắt tháng 8/2020 do tình nghi cấu kết với thế lực nước ngoài và lừa đảo, có thể lĩnh án chung thân nếu bị kết tội. Ông Lai cũng đối mặt cáo buộc nổi loạn liên quan đến tờ Apple Daily, bị buộc phải đóng cửa tháng 6/2021 sau khi cảnh sát đột kích trụ sở và giới chức Hong Kong đóng băng tài sản tờ báo này.

Luật an ninh quốc gia được Trung Quốc ban hành ở Hong Kong vào cuối tháng 6/2020, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Thanh Tâm (Theo Reuters)