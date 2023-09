Bắc Kinh thí điểm dịch vụ chuyển phát nhanh bằng tàu điện ngầm

Trung QuốcNhiều tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh sẽ vận chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh trong giờ thấp điểm nhằm giảm tắc nghẽn đường bộ và giảm lượng khí thải carbon.

Dự án thí điểm này cho thấy nỗ lực vận chuyển hàng hóa từ đường bộ đến đường sắt trong lĩnh vực giao thông đô thị, từ đó, tạo thêm phương thức phân phối logistics mới của Bắc Kinh.

Theo đó, các bưu kiện chuyển phát nhanh được thực hiện theo các tuyến cố định và có đội hộ tống đặc biệt, mà không ảnh hưởng đến giờ khởi hành, thời gian dừng tàu, hay việc đi lại của hành khách, không chuyển đổi trang thiết bị, phương tiện.

Nhân viên vận chuyển bưu kiện qua tuyến tàu điện ngầm số 4 ở Bắc Kinh vào chiều ngày 25/9. Ảnh: Chen Meiling

Để đảm bảo hoạt động an toàn và trật tự của các tuyến thí điểm, Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Bắc Kinh quy định, hàng hóa vận chuyển phải tuân theo các quy trình an toàn và phải được kiểm tra an ninh. Trong quá trình vận chuyển, hàng hóa được đặt gọn gàng trong khu vực cố định của toa, không ảnh hưởng đến hành khách và đáp ứng các yêu cầu an toàn liên quan của tàu điện ngầm.

Bên cạnh đó, các công ty tham gia vào dự án này cũng đã thiết kế các hộp chuyển phát nhanh có thể tái sử dụng, tương thích với kích thước vận chuyển đường sắt đô thị và phát triển xe đẩy chuyên dụng có thể hỗ trợ vận chuyển an toàn, thuận tiện.

Theo Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Bắc Kinh, mạng lưới vận chuyển đường sắt đô thị của thành phố đã mở rộng trong những năm gần đây với 27 tuyến với tổng chiều dài 807 km. Theo đó, với dự án thí điểm dịch vụ chuyển phát nhanh bằng tàu điện ngầm, mỗi ngày, Bắc Kinh sẽ xử lý khoảng 15 triệu bưu kiện.

Tuệ Anh