Bắc Kinh siết an ninh trước lễ duyệt binh chiến thắng phát xít

Trung QuốcCảnh sát dựng rào chắn quanh khu vực trung tâm Bắc Kinh, kiểm soát gắt gao người ra vào trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật ngày 3/9.

Giới chức Trung Quốc bắt đầu tăng cường an ninh ở trung tâm Bắc Kinh khi quân đội nước này tiến hành hai đợt tổng duyệt ngày 9-10/8 và 16-17/8 chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật tại quảng trường Thiên An Môn.

Cảnh sát Bắc Kinh đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát, yêu cầu các phương tiện chuyển hướng khỏi một số tuyến đường, đóng cửa nhiều trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng để chuẩn bị cho lễ duyệt binh chính thức diễn ra ngày 3/9.

Du khách xếp hàng qua cổng kiểm tra an ninh trước quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 19/8. Ảnh: Chosun

Lee Eun-young, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh của báo ChosunBiz, Hàn Quốc, cho biết khi cô tới đại lộ Trường An, trung tâm Bắc Kinh vào chiều 19/8, cảnh sát lập chốt kiểm soát cách quảng trường Thiên An Môn khoảng 500 m, yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân và kiểm tra túi xách.

"Sau hơn 5 phút chờ tại lối đi dành cho người đi bộ có rào chắn, tôi xuất trình hộ chiếu, mở túi xách. Cảnh sát tịch thu khăn ướt trong túi tôi", Lee kể. "Khi tôi hỏi lý do, họ chỉ trả lời ngắn gọn 'có cồn'".

Lee cho rằng cảnh sát tịch thu khăn giấy hoặc bất cứ vật dụng nào chứa cồn để đề phòng nguy cơ cháy nổ.

Tại Vương Phủ Tỉnh, khu phố đi bộ nổi tiếng chỉ cách Thiên An Môn một trạm tàu điện ngầm, rào chắn dựng lên san sát trên các tuyến đường. Cảnh sát giao thông dùng loa phóng thanh đứng tại các giao lộ dẫn vào đại lộ Trường An để điều khiển giao thông.

Lễ tổng duyệt cuối tuần trước khiến nhiều khu vực bị phong tỏa, trong đó có Thiên An Môn, khu vực Quốc Mậu ở trung tâm thành phố và ga Bắc Kinh. Hoạt động du lịch vào các di tích lịch sử được nối lại vào ngày 18/8, du khách được kiểm tra an ninh rất chặt chẽ.

Người điều khiển phương tiện giao thông xếp hàng trước rào chắn, chờ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông tại khu vực Vương Phủ tỉnh ngày 19/8. Ảnh: Chosun

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật sẽ kéo dài khoảng 70 phút tại quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó dự kiến có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quân đội Trung Quốc đã huy động hơn 500 khí tài quân sự và 200 máy bay cho sự kiện. Trong cuộc họp báo ngày 20/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ huy động hàng chục nghìn người, nhưng không nêu con số cụ thể.

Hồng Hạnh (Theo Chosun/Reuters)