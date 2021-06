Bắc Kinh mời người Đài Loan đến tiêm vaccine Covid-19

Trung Quốc đại lục hoan nghênh người Đài Loan đến tiêm vaccine Covid-19 và kêu gọi hòn đảo loại bỏ trở ngại để người dân được tiêm vaccine "hiệu quả cao".

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm nay cho biết hai loại vaccine do Trung Quốc sản xuất là Sinopharm và Sinovac đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp và được hơn 90 quốc gia sử dụng hoặc phê duyệt, cho thấy tính an toàn và hiệu quả.

Theo văn phòng, người dân Đài Loan có thể đến Trung Quốc đại lục để tiêm phòng Covid-19, miễn là họ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm dịch.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Đài Loan nhanh chóng loại bỏ những trở ngại do con người gây ra đối với việc chuyển vaccine đại lục đến Đài Loan và cho phép đông đảo đồng bào Đài Loan được tiêm vaccine đại lục an toàn và hiệu quả cao", văn phòng nhấn mạnh.

Nhân viên y tế Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 Sinovac cho người dân ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ và đã nhiều lần đề nghị gửi vaccine đến hòn đảo. Đài Loan đang chống chọi đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng với ca nhiễm gia tăng đột biến, nhưng bày tỏ lo ngại về độ an toàn của vaccine Trung Quốc và chưa cấp phép sử dụng.

Theo Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, khoảng 62.000 người Đài Loan đã được tiêm phòng ở Trung Quốc tính đến ngày 31/5.

Chỉ 3% trong số 23,5 triệu người Đài Loan đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi chính quyền hòn đảo đã đặt hàng triệu liều. Nhật Bản tuần trước chuyển cho hòn đảo 1,24 triệu liều AstraZeneca và Mỹ cũng cam kết 750.000 liều cho Đài Loan, nhưng chưa chuyển đến.

Reuters cho rằng lời đề nghị của Trung Quốc không có khả năng hấp dẫn nhiều người Đài Loan. Cuộc thăm dò của Đại học Quốc lập Chính trị ở Đài Bắc tháng trước cho thấy hầu hết mọi người không sẵn lòng tiêm vaccine Trung Quốc.

Một quan chức an ninh Đài Loan nói rằng đề nghị này là một ví dụ khác về chiến dịch gây ảnh hưởng của Bắc Kinh nhằm làm lung lay dư luận trên hòn đảo này.

"Điều này có thể hấp dẫn đối với một số người nhưng vấn đề là không nhiều người đủ khả năng chi trả", quan chức này nói, chỉ ra chi phí và việc cách ly hàng tuần để đi lại giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Huyền Lê (Theo Reuters)