Bắc Giang yêu cầu điều tra việc lây lan Covid-19 trong công nhân

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công an làm rõ nguyên nhân để dịch lây lan trong khu công nghiệp khiến hàng chục công nhân mắc Covid-19.

Ngày 11/5, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết việc điều tra nhằm xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để Covid-19 lây lan từ Công ty TNHH MTV Shin Young, Công ty TNHH MTV SJ Tech trong khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên ra công đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã triển khai thực hiện chỉ đạo trên.

Cụm dịch tại Khu công nghiệp Vân Trung bùng phát ngày 8/5 tại Công ty TNHH MTV Shin Young, khi nhà chức trách ghi nhận một công nhân (nhà ở Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) dương tính với nCoV.

Sáng 11/5, tại cụm dịch này, Bộ Y Tế công bố có thêm 5 công nhân mắc Covid-19 nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh là 52. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã rà soát được 1.607 trường hợp là F1 và 2.932 trường hợp F2.

Chốt kiểm dịch tại tổ dân phố My Điền 2 cạnh khu công nghiệp Vân Trung, nơi có công nhân ở trọ và làm việc bị nhiễm Covid-19. Ảnh:Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê bình lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế và UBND huyện Việt Yên do "chậm trễ, lúng túng triển khai các biện pháp chống dịch".

Trong đêm 10/5, huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 2.478 mẫu xét nghiệm của người dân, công nhân, người lao động đang cư trú tại các tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh, cạnh khu công nghiệp Vân Trung, nơi có bệnh nhân ở trọ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thiết lập vùng cách ly y tế 24 thôn, xóm, tổ dân phố; giãn cách xã hội 15 xã, phường, thị trấn và 5 tổ dân phố, thôn thuộc 5 huyện, thành phố.

Bắc Giang cũng thông báo tìm người đi, đến trên 4 chuyến xe đưa đón công nhân của nhà xe Đại Phát tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) từ ngày 4 đến 8/5.

Phương Sơn