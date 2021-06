Bắc Giang 'quyết tâm hai tuần nữa không còn F0'

Thứ trưởng Sơn đánh giá hiện tại, về cơ bản nhiệm vụ của Bộ phận thường trực đặc biệt đã hoàn thành. "Hy vọng thời gian tới, Bắc Giang nhanh chóng dập dịch như mục tiêu đề ra là sau 7-14 ngày kiểm soát hoàn toàn dịch trên toàn tỉnh để toàn dân có thể hoạt động trở lại và đáp ứng tiêu thụ nông sản", Thứ trưởng Sơn nói.

Thứ trưởng có hai đề xuất với lãnh đạo tỉnh. Một là, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã được Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ công tác xét nghiệm PCR, đào tạo các bác sĩ ở đây thực hiện tốt công tác xét nghiệm PCR. Vì thế, Thứ trưởng đề xuất tỉnh bổ sung máy xét nghiệm PCR cho Bệnh viện Sản Nhi thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm khi đoàn Viện Pasteur Nha Trang rút đi.

Hai là, khi giảm quy định giãn cách tại các huyện từ áp dụng Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15, vẫn lưu ý "điểm nóng" huyện Việt Yên.

"Cố gắng duy trì hiện trạng tại huyện Việt Yên thêm 2-3 tuần vì an toàn cộng đồng, an toàn sản xuất, an toàn của người dân trên toàn tỉnh", Thứ trưởng Sơn nói.