Bắc Giang có tân chủ tịch tỉnh

Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Việt Oanh được bầu làm chủ tịch tỉnh tại kỳ họp HĐND sáng 2/1, với 100% đại biểu tán thành.

Tân chủ tịch tỉnh Bắc Giang 45 tuổi, quê huyện Tân Yên; trình độ thạc sĩ xây dựng đường ôtô và đường thành phố, cử nhân luật kinh tế.

Trước khi làm Phó bí thư Tỉnh ủy vào ngày 27/12/2024, ông Oanh từng trải qua nhiều vị trí tại địa phương như Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phó bí thư huyện Lạng Giang; Bí thư huyện Lục Ngạn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc giang. Ảnh: Cổng thông tin Bắc Giang

Đầu tháng 10/2024, ông Lê Ánh Dương bị miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Bắc Giang do vi phạm liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Ông Mai Sơn, Phó chủ tịch thường trực, được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch tỉnh đến nay.

Tại kỳ họp sáng nay, HĐND tỉnh bầu bà Nguyễn Thị Hương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Cổng thông tin Bắc Giang

Bà Hương 42 tuổi, quê thị xã Việt Yên; trình độ thạc sĩ luật, cử nhân kế toán doanh nghiệp. Trước khi làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ngày 27/12/2024, bà Hương từng đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thành phố Bắc Giang; Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Viết Tuân