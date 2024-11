Bác đề xuất dỡ hàng rào quảng trường trung tâm tỉnh Đồng Nai

Chính quyền Đồng Nai không đồng ý dỡ bỏ hàng rào ở khu vực quảng trường trung tâm như đề xuất của TP Biên Hòa và Sở Xây dựng vì lo ngại khó đảm bảo an ninh.

Nội dung được nêu trong văn bản trả lời của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 20/11. Lý do không cho dỡ bỏ hàng rào ở khu vực quảng trường trung tân nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước, cũng như của các sự kiện, hội nghị quan trọng.

Đặc biệt là công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuối năm 2025.

Quảng trường tỉnh Đồng Nai được xây dựng hàng rào và cổng bảo vệ. Ảnh: Phước Tuấn

Quảng trường tỉnh rộng 12.000 m2, nằm ở số 1 đường Nguyễn Ái Quốc. Hiện có ba đơn vị hoạt động ở đây gồm: trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện, bảo tàng, thư viện. Trước đây khu vực không có hàng rào, nhưng sau đó nơi đây thường diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh nên được rào chắn, chỉ mở cửa từ 4h đến 23h mỗi ngày.

Chính quyền Đồng Nai giao Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh phối hợp UBND TP Biên Hòa, các đơn vị liên quan quản lý, khai thác, đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu người dân.

Vị trí quảng trường trung tâm tỉnh Đồng Nai. Đồ họa: Đăng Hiếu

Trước đó, Sở Xây dựng và UBND TP Biên Hòa cho rằng hàng rào không phù hợp với đô thị thân thiện, người dân khó tiếp cận nên đề xuất tháo gỡ trong năm 2024.

Theo ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, tỉnh đang hướng đến mô hình trung tâm chính trị hành chính thân thiện với người dân, không cần hàng rào. Mô hình này cũng được Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức... kể cả nhiều tỉnh trong nước áp dụng.

Phước Tuấn